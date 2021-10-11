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вторник, 12 октября 2021 06:11

"Новый Ибрагимович" забил фантастический гол за Швецию

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&quot;Новый Ибрагимович&quot; забил фантастический гол за Швецию
лександр Исаак третий сезон играет в Испании. Фото: Instagram.com/alex_isak

В матче отбора к Кубку мира сборная Швеция разгромила Косово - 3: 0.

В первом тайме хозяева реализовали пенальти.

А вот во втором тайме болельщики увидели настоящий шедевр, автором которого стал Александр Исаак. Форвард "Реал Сосьедад" роскошным ударом в дальний верхний угол удвоил преимущество скандинавов.

Под конец матча Робин Квайсон довел дело до разгрома.

Лидером группы является Испания, которая опережает шведов на одно очко. Косово на предпоследнем месте.

Александр Исаак выступал за "Боруссию" Дортмунд, "Виллем II" с 2019 года выступает в Испании за "Реал Сосьедад". Его сравнивают с Златан Ибрагимович за похожий стиль игры.

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