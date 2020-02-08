Новый Бубка. 20-летний шведский вундеркинд установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Сергей бубка за карьеру побил 35 мировых рекордов. Арман Дюплантис может превзойти это достижение. Фото Рейтер.

Шведский вундеркинд Арман Дюплантис – обладатель нового мирового рекорда в прыжках с шестом в зале. Он покорил высоту 6 метров 17 сантиметров и на 1 сантиметр превзошел предыдущее достижение француза Рено Лавиллени.

Действующий чемпион Европы и вице-чемпион мира едва не покорил планку 6,17 м еще на этапе World Athletics Indoor Tour в Дюссельдорфе. В Германии швед был очень близок к рекорду и в Торуне все же его установил. Об этом сообщает xsport.ua

В Польше Дюплантис с первой попытки взял 5,52 м, 5,72 м, 5,92 м и 6,01 м (уже с высоты 5,72 был в качестве чемпиона), а затем со второго раза прыгнул 6,17 м:

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Предыдущий мировой рекорд принадлежал французу Рено Лавиллени. На стадионе пока никто не прыгал выше 6,14 м Сергея Бубки.