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вторник, 26 октября 2021 12:12

Новые рекорды Украины установлены на арене "Льодограй" в Киевской области

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23-24 октября 2021 года на ледовой арене "Льодограй" (г. Богуслав, Киевская область, построенная на средства, поступившие от проведения лотереи "Лото-Забава") было зафиксировано несколько рекордов Украины. Рекорды были установлены во время проведения открытого Кубка Киевской области по хоккею с шайбой среди юношей 2013-2014 года рождения и внесены в Книгу рекордов Украины.

 

Эти спортивные соревнования стали самыми масштабными в Украине по трем показателям:

1) в турнире сыграли 10 команд из Киевской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской области;
2) всего в турнире приняло участие 160 детей;
3) всего на турнире сыграно 45 игр, каждая команда сыграла по 9 игр.

Победителями турнира стали:

1 место: ХК "Ягуар", г. Днепр
2 место: ДЮСШ "Сокол Белый", г. Киев
3 место: ХК "Патриот-1", г. Винница

  1 место ХК "Ягуар", г. Днепр
1 место ХК "Ягуар", г. Днепр
  2 место ДЮСШ "Сокол Белый", г. Киев
2 место ДЮСШ "Сокол Белый", г. Киев
  3 место ХК "Патриот-1", г. Винница
3 место ХК "Патриот-1", г. Винница

Лучшими игроками признаны:

• лучший нападающий - Тимофей Бобров, ХК "Кременчуг"
• лучший вратарь - Александр Козыренко, ДЮСШ "Шершни"
• лучший защитник - Максим Пряхин, ХК "Киев"

Проведение турнира состоялось по инициативе и с помощью Киевской областной государственной администрации и председателя КОГА Василия Володина. На открытии турнира Василий Володин вручил сертификат на 50 000 грн. на приобретение спортивного оборудования и инвентаря детской хоккейной команде "Шершни" (г. Богуслав) и выразил надежду, что в будущем количество хоккеистов на Киевщине будет увеличиваться.

Тренер Богуславской команды "Шершни" Игорь Едапин выразил благодарность главе Киевской области и отметил, что эти средства будут потрачены на закупку тренажеров и экипировки для тренировок вне льда. Игорь Едапин отметил, что тренировки в зале очень нужны для подготовки выносливости юных игроков - это существенно влияет за общую подготовку к матчам и в целом улучшает физическое развитие детей.

Ледовая арена "Льодограй" построена в 2014 году в городе Богуслав при 100% финансировании оператором государственных лотерей "М.С.Л." ( "Лото-Забава", "Мегалот" и др.).

Строительство ледовой арены и финансирование Богуславской детской хоккейной команды "Шершни" и команды фигуристов является подтверждением социальной направленности лотерей на поддержку детского спорта в Украине.

На арене "Льодограй" тренируется более 450 детей разного возраста, которые уже стали призерами и золотыми медалистами украинских и международных соревнований.

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26
октября

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