Новичок "Боруссии" невероятным ударом забил в дебютном матче

 
Ексклюзивы
1/5
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 171
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1026
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2250
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 621
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2979
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2394
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1197
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3141
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4825
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 657
Фото
Все фото
7
15
9
11
11
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Видео
Все видео
Новичок "Боруссии" невероятным ударом забил в дебютном матче
Новичок "Боруссии" невероятным ударом забил в дебютном матче
В центральном матче чемпионата Германии обошлись без забитых мячей
В центральном матче чемпионата Германии обошлись без забитых мячей
Благодаря трем ассистам Месси "Барселона" одержала тяжелую победу
Благодаря трем ассистам Месси "Барселона" одержала тяжелую победу
Далакян сломал руку и не смог нокаутировать венесуэльца
Далакян сломал руку и не смог нокаутировать венесуэльца
"Интер" победил "Милан" в результативном матче
"Интер" победил "Милан" в результативном матче
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 882
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1629
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1008
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 522
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3510
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 1179
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
понедельник, 10 февраля 2020 20:11

Новичок "Боруссии" невероятным ударом забил в дебютном матче

  Комментировать
Новичок &quot;Боруссии&quot; невероятным ударом забил в дебютном матче
Эмре Джан забил своей бывшей команде после возвращения в чемпионат Германии. Фото: RTL.de

Новичок дортмундской "Боруссии" Эмре Джан отличился красивым голом в своем первом матче после возвращения в Бундеслигу.

На 33 минуте матча 21 тура чемпионата Германии против "Байера" Джан фантастическим дальним ударом поразил ворота своей бывшей команды. Для хавбека этот матч стал первым после возвращения в Бундеслигу, сообщает "Футбол 24"

Текущий сезон Джан начинал в туринский "Ювентус". В конце зимнего трансферного окна 26-летний футболист перешел в аренду в "Боруссию". Дортмундцы имеют право выкупа игрока по окончании срока аренды. В Германии игрок выступал за "Баварию" и "Байер".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центральном матче чемпионата Германии обошлись без забитых мячей

Гол Джана не помог его команде одержать очки. "Байер" получил вольву победу 4: 3.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новичок "Боруссии" невероятным ударом забил в дебютном матче». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Хіт Пола Маккартни запретили

Власть не позволила Пастернаку получить Нобелевскую премию

Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска

Под Киевом разбился самолет. Погиб весь экипаж

Красный кардинал создал "бессмертных" охранников языка

Россияне переименовали город в Крыму

В космосе столкнулись два спутника

Первый в мире зонт весил до 3 килограммов

Новая власть взялась за население Западной Украины

Часть националистов выступила против своего лидера

Построили театр в виде античного храма

Самое читаемое
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен Просмотров: 21394
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
4
 Просмотров: 16777
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках 3 Просмотров: 12771
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток Просмотров: 12168
Украинец погиб в первый день работы в Нидерландах
Украинец погиб в первый день работы в Нидерландах Просмотров: 10027
Спорт
"Прогресс Цыганкова возможен в" Шахтере "- эксперт
"Прогресс Цыганкова возможен в" Шахтере "- эксперт
 Просмотров: 144
"Ювентус" хочет уволить Сарри и вернуть Аллегри - СМИ
"Ювентус" хочет уволить Сарри и вернуть Аллегри - СМИ Просмотров: 153
Американский боксер требует реванш у Ломаченко
Американский боксер требует реванш у Ломаченко Просмотров: 414
Неймара обвиняют в организации сети VIP-проституции
Неймара обвиняют в организации сети VIP-проституции Просмотров: 387
"Закрыть границы и объявить войну" - бывшая первая "ракетка" Украины о спортсменах, которые едут в Россию
"Закрыть границы и объявить войну" - бывшая первая "ракетка" Украины о спортсменах, которые едут в Россию Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
6
Зверобой: Принимаю бой и сделаю этого президента
3
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
3
Каменских очаровала новым "голым" фото из примерочной
2
Трамп уволил из Белого дома двух украинцев
1
Украина может инициировать удар по "русскому миру" - правозащитник
Голосов: 46
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua