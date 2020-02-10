Новичок "Боруссии" невероятным ударом забил в дебютном матче

Эмре Джан забил своей бывшей команде после возвращения в чемпионат Германии. Фото: RTL.de

Новичок дортмундской "Боруссии" Эмре Джан отличился красивым голом в своем первом матче после возвращения в Бундеслигу.

На 33 минуте матча 21 тура чемпионата Германии против "Байера" Джан фантастическим дальним ударом поразил ворота своей бывшей команды. Для хавбека этот матч стал первым после возвращения в Бундеслигу, сообщает "Футбол 24"

Текущий сезон Джан начинал в туринский "Ювентус". В конце зимнего трансферного окна 26-летний футболист перешел в аренду в "Боруссию". Дортмундцы имеют право выкупа игрока по окончании срока аренды. В Германии игрок выступал за "Баварию" и "Байер".

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Гол Джана не помог его команде одержать очки. "Байер" получил вольву победу 4: 3.