Новая звезда НБА. Невероятный Дончич впервые набрал более 50 очков в одной игре

Словенский баскетболист Лука Дончич. Фото: instagram.com/lukadoncic

В Национальной баскетбольной ассоциации, похоже, восходит звезда, которая в ближайшем будущем сможет бросить вызов лучшим американским баскетболистам.

Речь идет о 22-летнем словенце Луке Дончиче, который в матче с "Клипперс" этой ночью набрал 51 очко, а его "Даллас" одолел оппонентов со счетом 112:105.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Баскетболист забросил фантастический мяч от противоположного кольца

В первой же четверти баскетболист из Европы набрал 28 очков. Эта 12-минутка стала самой результативной в его карьере.

"В первой четверти я чувствовал себя отлично. Всё заходило. Когда ты чувствуешь подобное, ты просто не хочешь, чтобы это останавливалось", - цитирует самого словенца ESPN.

До этого лучшим результатом в карьере Луки были 46 очков в матче с "Нью-Орлеаном" в феврале 2021-го.

48 очков баскетболист набрал в матче Олимпийских игр-2020 против сборной Аргентины.

В январе Дончич установил еще один безумный рекорд. Он стал самым молодым игроком лиги, сделавшим 40 трипл-даблов за карьеру.

Дончич родился в Любляне 28 февраля 1999 года. Начинал карьеру в словенской "Олимпии". В 2015 году перешел в мадридский "Реал". Откуда в 2018-м был задрафтован "Атлантой", однако сразу обменян в "Даллас". За "Маверикс" Лука выступает по сей день. Является чемпионом Европы-2017, победителем Евролиги-2018, чемпионом Испании, обладателем Межконтинентального кубка FIBA и кубка Испании.