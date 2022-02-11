Новая звезда НБА. Невероятный Дончич впервые набрал более 50 очков в одной игре

В Национальной баскетбольной ассоциации, похоже, восходит звезда, которая в ближайшем будущем сможет бросить вызов лучшим американским баскетболистам.
Речь идет о 22-летнем словенце Луке Дончиче, который в матче с "Клипперс" этой ночью набрал 51 очко, а его "Даллас" одолел оппонентов со счетом 112:105.
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В первой же четверти баскетболист из Европы набрал 28 очков. Эта 12-минутка стала самой результативной в его карьере.
"В первой четверти я чувствовал себя отлично. Всё заходило. Когда ты чувствуешь подобное, ты просто не хочешь, чтобы это останавливалось", - цитирует самого словенца ESPN.
До этого лучшим результатом в карьере Луки были 46 очков в матче с "Нью-Орлеаном" в феврале 2021-го.
48 очков баскетболист набрал в матче Олимпийских игр-2020 против сборной Аргентины.
В январе Дончич установил еще один безумный рекорд. Он стал самым молодым игроком лиги, сделавшим 40 трипл-даблов за карьеру.
Дончич родился в Любляне 28 февраля 1999 года. Начинал карьеру в словенской "Олимпии".
В 2015 году перешел в мадридский "Реал". Откуда в 2018-м был задрафтован "Атлантой", однако сразу обменян в "Даллас". За "Маверикс" Лука выступает по сей день.
Является чемпионом Европы-2017, победителем Евролиги-2018, чемпионом Испании, обладателем Межконтинентального кубка FIBA и кубка Испании.
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