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суббота, 04 декабря 2021 15:01

Норвежка выиграла гонку преследования

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Норвежка выиграла гонку преследования
Марта снова в хорошей форме. Фото: Reuters

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка допустила один промах. Второй к финишу пришла француженка Анаис Бескон, которая не допустила промахов и отстала на 4,8 секунды. Замкнула тройку ещё одна представительница Франции Анаис Шевалье-Буше, допустившая один промах и отставшая на 7 секунд.

Украину представили Юлия Джима и Валентина Семеренко.

Джима стала 14-й. Отставание от лидера составило + 1.32,9.

Валентина Семеренко финишировала 55-й. Она начинала гонку с последнего места.

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Сегодня также состоится мужская эстафетная гонка. Украину будут представлять Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

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Дата
04
декабря

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