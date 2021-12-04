Норвежка выиграла гонку преследования

Марта снова в хорошей форме. Фото: Reuters

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка допустила один промах. Второй к финишу пришла француженка Анаис Бескон, которая не допустила промахов и отстала на 4,8 секунды. Замкнула тройку ещё одна представительница Франции Анаис Шевалье-Буше, допустившая один промах и отставшая на 7 секунд.

Украину представили Юлия Джима и Валентина Семеренко.

Джима стала 14-й. Отставание от лидера составило + 1.32,9.

Валентина Семеренко финишировала 55-й. Она начинала гонку с последнего места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поидручный пришел 23-м - украинцы остались без медалей в спринте на Кубке мира по биатлону

Сегодня также состоится мужская эстафетная гонка. Украину будут представлять Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.