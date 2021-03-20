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суббота, 20 марта 2021 14:09

Норвежка выиграла гонку преследования

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Норвежка выиграла гонку преследования
Марте Ройселанд лучше всех приспособилась к порывам ветра. Фото twitter.com

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанд выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Второй была еще одна представительница Норвегии, лидер сезона Тирил Экхофф, а третьей - белоруска Анна Сола.

Гонка была необычная тем, что дул сильный ветер, который мешал биатлонисткам стрелять. Спортсменки долго стояли на огневых рубежах и много промахивались.

Лучшей из украинок была Елена Пидгрушная, которая финишировала 29-ой. Дария Блашко заняла 37-ую строчку финишного протокола, а Валентина Семеренко - 44-ую.

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Завтра в Эстерсунде пройдут заключительные гонки сезона - массовые старты у мужчин и женщин. От Украины будет бежать Юлия Джима, которая имела в этом сезоне 2 серебряные медали.

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