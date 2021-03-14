Норвегия выиграла смешанную эстафету в Нове Место

Пятое место заняла сборная команда Украины по биатлону в классической смешанной эстафете, которая состоялась сегодня в чешском городе Нове Место. Победу праздновала сборная Норвегии, вторыми были итальянцы, третьими - шведы.
Нашу сборную подвели девушки. Сначала Дария Блашко использовала четыре дополнительных патрона на первом этапе, а затем Юлия Джима зашла на штрафной круг на втором.
Артем Прима получил эстафету девятым и сумел поднять команду на 5 место. Там же ее удержал и Дмитрий Пидручный. Гораздо более титулованная сборная России финишировала лишь седьмой.
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Ранее в Нове Место именно Юлия Джима завоевала серебряную медаль в спринте и была близка к пьедесталу во второй части соревнований в том же спринте.
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