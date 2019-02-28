"Ноль шансов" - экс-тренер "Динамо" не верит в команду в матчах с "Челси"

Сабо рассказал о предстоящих матчах "Динамо" с "Челси". Фото: Sovsport

Экс-главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал предстоящие матчи киевлян в 1/8 финала Лиги Европы против "Челси".

"У "Динамо" ноль шансов. Не стоит наивно мечтать, что мы пройдем "Челси" по итогам двух матчей. Лондонские футболисты устроят киевлянам ад на своем поле.

Не стоит надеяться на кризис соперника. Он прошел. Ряд футболистов хотел отставки Маурицио Сарри, потому "сплавляли" его. Тренер поговорил с лидерами команды и наладил отношения.

"Челси" начал показывать содержательный футбол, поэтому легко пройдет нашего вице-чемпиона", – цитирует Сабо "Экспресс".

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Первый поединок "Динамо" сыграет на выезде с "Челси" 7 марта, ответный матч киевляне проведут дома 14 марта.