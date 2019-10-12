"Нокаутирует, когда захочет": Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе

Утром, 13 октября, по киевскому времени состоится знаковое для украинского профессионального бокса событие. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик проведет долгожданный дебютный бой в супертяжелом весе. На "Wintrust Arena" в Чикаго, США, 32-летний украинец встретится с американцем Чаззом Уизерспуном, 38 лет. Gazeta.ua выделяет некоторые важные детали поединка, а начиная ориентировочно с 5:00 13 октября проведет текстовую онлайн трансляцию.

Вынужденная кандидатура

Чазз Уизерспун стал соперником Александра Усика на "коротком уведомлении" - за четыре дня до боя. От него и в лучшей форме ожидания были бы небольшие в бою с Усиком. А в этой ситуации и подавно.

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Первоочередным же соперником крымчанина в дебютном поединке должен был быть французский боксер Карлос Такам. Но перед боем в мае Александр травмировался. А на октябрь из боя снялся уже Такам. В итоге остановились на кандидатуре нидерландца Тайрона Спонга. Но он попался на допинге и был отстранен от боя. В срочном порядке промоутер Усика британец Эдди Хирн нашел замену в лице Уизерспуна.

Усик прервет победную серию Уизерспуна

Американский ветеран Чазз Уизерспун по прозвищу "Джентльмен" когда-то был членом любительской сборной США, подавал определенные надежды в профи-боксе, выиграв 23 поединка в начале карьеры. Но так ни разу и не выходил на бой за чемпионский титул. В его списке лишь несколько известных имен. В 2008-2009 годах он проигрывал претендентам на титулы американцам Крису Арреоле и Тони Томпсону. Последнее поражение потерпел более семи лет назад - в апреле 2012-го проиграл техническим нокаутом в третьем раунде соотечественнику Сету Митчеллу. Тогда, наверное, окончательно убедился, что звезд в этом бизнесе не достигнет. Чазз перешел в полупенсионный режим, иногда проводя бои-спарринги против никому не известных оппонентов. Его победная серия составляет уже 8 боев и она будет прервана на следующее утро.

Чазз давно перешел в полупенсионный режим

Усик выигрывает, когда захочет

Трудно прогнозировать, когда закончится бой. Все будет зависеть от настроения украинца. Захочет - нокаутирует американца в первом раунде. А может и растянуть удовольствие, дав насладиться своим мастерством и колоссальным преимуществом над соперником американской публике.

В следующем году - чемпионский шанс

Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе и уже в следующем поединке имеет шанс побороться за чемпионское звание против победителя реванша между американцем Энди Руизом и британцем Энтони Джошуа - он запланирован на 7 декабря. Обязательным претендентом по линии IBF является болгарин Кубрат Пулев. И именно кто-то из этих двух в начале следующего года выйдет на бой за три титула. Хотя Александр больше заинтересован побороться за зеленый пояс WBC, которым с начала 2015 года владеет американец Деонтей Уайлдер.

Александр Усик на профи-ринге выиграл все 16 поединков, 12 из которых - нокаутом. Он единственный в истории украинец, который стал абсолютным чемпионом мира среди боксеров-профессионалов.