Нокаута не было – тренер Кличко вспомнил спарринг с Уайлдером

Владиимир Кличко и Деонтей Уайлдер провели спаринг в 2013 году

На прошлой неделе известный боксер Диллиан Уайт сообщил, что видел, как Кличко отправил в нокаут нынешнего чемпиона мира Уайлдера во время спарринга. Тайсон Фьюри также заявлял, что это правда. Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер все отрицает.

Тренер Кличко рассказал, как все было на самом деле.

"Начну с того, что я лично подбирал спарринг-партнёров Владимиру. И тот же Уайлдер появился в тренировочном лагере Кличко после моего приглашения. Правда ли то, что Влад его наглухо вырубил во время спарринга? Нет, это неправда. Правда ли то, что Кличко отправил Уайлдера в нокдаун? Да, было дело", - приводит слова Джонатана Бэнкса портал vringe.com.

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В следующем поединке Уайлдер встретится с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля. В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья. Тогда Фьюри контролировал большую часть боя, превосходя соперника по технике, но дважды оказывался в нокдауне. Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.