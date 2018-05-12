Ночью Василий Ломаченко перепишет историю бокса

В ночь на воскресенье, 13 мая, Василий Ломаченко выйдет в ринг легендарной 20-тысячному арены "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, США, за очередным титулом и рекордами. Он сделает еще один шаг для того чтобы вписать свое имя в историю бокса. В статусе одного из лучших боксеров современности "Hi-Tech" поднимается в третью для себя весовую категорию - до 61,2 кг - для встречи с чемпионом в этом весе венесуэльцем Хорхе Линаресом. Gazeta.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка, начиная с 3:30 часов 13 мая. Сейчас выделяем ключевые детали знакового супербоя.

Главное - кто напротив тебя

Линарес - опытный, искусный, с высокой скоростью боксер. Он мобильный, атлетический, с хорошими рефлексами и таймингом. Имеет тяжелый удар с обеих рук - сильнее, чем у Ломаченко. Превосходит украинца в габаритах - выше, с большим размахом рук, заметно шире в плечах. Он природный легковес, чего не скажешь о нашем боксере. Венесуэлец владеет поясами WBA и престижного американского журнала "The Ring". Это делает Линареса сильнейшим легковесом мира - американец Майки Гарсия только заявил о желании опуститься в этот вес, а Василий Ломаченко только дебютирует в ней. Но какая разница, какой он боксер, если напротив него в ринге будет ... "инопланетянин"? Так Василия как то назвал известный эксперт бокса Александр Беленький. И, кажется, не он один. Ломаченко сейчас находится на таком сверхсовременном и безупречном уровне, что уровень его соперника на самом деле особого значения не имеет. Линареса он переедет как танк.

Но какая разница, какой он боксер, если напротив него в ринге будет ... "инопланетянин"?

Рекорды

В случае победы Ломаченко еще раз перепишет историю - по скорости завоевания чемпионского титула в трех весовых категориях. Сделает это в 12-м поединке. До сих пор рекорд принадлежит японцу Казуто Иока - в апреле 2015 года тот стал обладателем титула в третьем весе в своем 18-м бою. Ранее Василий повторил мировой рекорд по скорости завоевания первого титула - в третьем бою, и установил новый рекорд по скорости завоевания титула в двух категориях - в седьмом. Ломаченко также может стать первым украинским боксером - чемпионом мира в трех весовых категориях. До сих пор никто, кроме Василия, не "чемпионил" даже в двух категориях.

Серии

Соперники имеют впечатляющие победные серии. Линарес не проигрывает более 6 лет - его серия состоит из 13-ти боев. Ломаченко в последний раз проиграл более 4 лет назад и имеет серию из 9-ти побед. За несколько часов кто-то "закроет" свою серию, а кто-то продолжит.

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Зрелище гарантировано

Линарес не боится, хотя и первым выходил из двух дуэлей взглядов перед боем и вел себя не так уверенно, как соперник. На самом деле он давно хотел этого поединка и готовился к нему. Предыдущие два его соперника - Люк Кэмпбелл и Мерсито Геста были левшами. Как и Ломаченко. Переговоры по организации боя были очень сложными - из-за разногласий по телеканалу-транслятору, дате. И если бы не желание Хорхе встретиться с Василием, боя бы никогда не удалось организовать. Линарес - не спойлер. Он не будет все усилия прилагать для того чтобы не дать проявить себя сопернику, разрушить его стиль. Он сам будет проявлять свои лучшие качества, искать шанс в атаке. Также даст проявить себя Василию во всей красе, возможно, даже показать свой нынешний максимум. Поэтому нас ждет интересный, увлекательный и зрелищный поединок.

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