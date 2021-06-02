Никому не интересны: матч между Россией и Беларусью посетил один зритель

Зритель заплатил за билет € 110Фото: ТАСС

Матч сборной России по хоккею против Белоруссии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею посетил один болельщик. Об этом сообщил телеканал "Матч ТВ".

Сообщается, что всего на матч было продано два билета. При этом максимальная вместимость Олимпийского спортивного центра, на льду которого проходит встреча, при учете ограничений составляет 1058 мест.

Посетивший матч болельщик рассказал, что поддерживает сборную России, а также отметил, что не считает стоимость билетов завышенной. "Раз в 15 лет можно себе позволить", — добавил он.

Как сообщала Международная федерация хоккея билеты на матчи группового этапа стоят €110.

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Игра закончилась со счетом 6:0 в пользу России. Первоначально чемпионат должен был проходить в Латвии и Беларуси, но из-за политики Лукашенко у Беларуси забрали право на проведение первенства. После игры беларуские спортсмены, занявшие последнее место и выбывшие в низший дивизион, отправились домой на автобусе из-за запрета на полеты для беларуской авиакомпании.