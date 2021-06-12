Нидерланды - Украина: если смотреть матч Евро-2020

Сегодня в Амстердаме сыграют Украина и Нидерланды. Фото: Андрей Шевченко

В 22:00 по киевскому времени начнется матч сборных Украины и Нидерландов в рамках группового этапа Евро-2020.

Матч пройдет в амстердамской "Йохан Кройфф Арене", сообщает Football.ua.

Ранее Украина и Нидерланды никогда не встречались в официальных матчах. Последний товарищеский поединок сборных прошел в 2010 году. Тогда сыграли в 1:1.

Украинская сборная уже прибыла в Нидерланды из Бухареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как проходили стартовые матчи Евро

В прямом эфире матч покажут телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "ТРК Украина".

11 июня стартует XVI Кубок Европы по футболу. Турнир перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Впервые в истории соревнования будут принимать 11 городов из разных стран Европы. Планировалось, что таких будет 12, но Дублин не смог гарантировать присутствие болельщиков на трибунах.