Ничья с Украиной стала антирекордной для Италии

В Генуе, в товарищеском матче с командой Украины (1:1), сборная Италии продолжила свою безвыигрышную серию.
Подопечные Роберто Манчини не смогли выиграть на своем поле уже 5 (!) поединок подряд.
Последний раз такое произошло 93 года назад - в период с 1923 до 1925-го. Об этом сообщает GracenoteLive.
В последние 10 поединках итальянцы одержали победу лишь раз, 4 раза проиграв и 5 раз расписав ничью.
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Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть Кубка мира-2018, уступив в стыковых матчах Швеции.
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