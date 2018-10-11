Ничья с Украиной стала антирекордной для Италии

 
Ексклюзивы
1/5
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 711
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 477
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3339
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 684
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2601
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1881
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 495
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1269
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2457
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 378
Фото
Все фото
5
16
11
6
5
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Видео
Все видео
Как Украина сыграла вничью с Италией - видеообзор матча
Как Украина сыграла вничью с Италией - видеообзор матча
Как Украина противостояла Италии - история встреч
Как Украина противостояла Италии - история встреч
Российских футболистов серьезно накажут за пьяную выходку
Российских футболистов серьезно накажут за пьяную выходку
Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии
Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии
Шевченко рассказал о работе в Италии и показал мастер-класс Караваеву
Шевченко рассказал о работе в Италии и показал мастер-класс Караваеву
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2601
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2457
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1449
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5499
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1872
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
четверг, 11 октября 2018 12:04

Ничья с Украиной стала антирекордной для Италии

  Комментировать
Ничья с Украиной стала антирекордной для Италии
Малиновский, № 8, не только забил гол, но и не забывал отрабатывать в обороне. Фото: ФФУ

В Генуе, в товарищеском матче с командой Украины (1:1), сборная Италии продолжила свою безвыигрышную серию.

Подопечные Роберто Манчини не смогли выиграть на своем поле уже 5 (!) поединок подряд.

Последний раз такое произошло 93 года назад - в период с 1923 до 1925-го. Об этом сообщает GracenoteLive.

В последние 10 поединках итальянцы одержали победу лишь раз, 4 раза проиграв и 5 раз расписав ничью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Украина сыграла вничью с Италией - видеообзор матча

Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть Кубка мира-2018, уступив в стыковых матчах Швеции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ничья с Украиной стала антирекордной для Италии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

"Это было трудно": космонавты побили очередной рекорд

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 228285
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 1 Просмотров: 216359
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 147597
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 126870
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 108356
Спорт
Надаль помог пострадавшим от наводнения на Мальорке - фото
Надаль помог пострадавшим от наводнения на Мальорке - фото Просмотров: 126
Украинский гимнаст добыл золото юношеской Олимпиады
Украинский гимнаст добыл золото юношеской Олимпиады Просмотров: 45
Шевченко рассказал, за счет чего удалось вырвать ничью с Италией
Шевченко рассказал, за счет чего удалось вырвать ничью с Италией Просмотров: 360
Украинка Екатерина Черний выиграла второе золото юношеской Олимпиады
Украинка Екатерина Черний выиграла второе золото юношеской Олимпиады Просмотров: 333
Как Украина сыграла вничью с Италией - видеообзор матча
Как Украина сыграла вничью с Италией - видеообзор матча
 Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
16
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
11
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
4
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
3
"Говорить можно только завтра" - УПЦ КП отрицает новость о предоставлении Украине томоса
Голосов: 748
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua