Ничья команды Реброва и позор российских клубов: результаты матчей первого тура Лиги Европы

 
Ексклюзивы
1/5
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2286
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Просмотров: 1440
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 891
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 297
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1179
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 2817
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 981
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4572
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 351
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
6
10
5
4
8
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
В Турнире Независимости в Варшаве играли представители 11 народов мира
В Турнире Независимости в Варшаве играли представители 11 народов мира
Видео
Все видео
Ничья команды Реброва и позор российских клубов: результаты матчей первого тура Лиги Европы
Ничья команды Реброва и позор российских клубов: результаты матчей первого тура Лиги Европы
"Вольфсбург" легко обыграл "Александрию"
"Вольфсбург" легко обыграл "Александрию"
"Динамо" с боями минимально победило "Мальме"
"Динамо" с боями минимально победило "Мальме"
Разгром "Реала" и ничья "Ювентуса": результаты среды первого тура Лиги чемпионов
Разгром "Реала" и ничья "Ювентуса": результаты среды первого тура Лиги чемпионов
"Шахтер" бит "Манчестер Сити" – 0:3
"Шахтер" бит "Манчестер Сити" – 0:3
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4563
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5103
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1701
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31230
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 180
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
пятница, 20 сентября 2019 09:00

Ничья команды Реброва и позор российских клубов: результаты матчей первого тура Лиги Европы

  Комментировать
Ничья команды Реброва и позор российских клубов: результаты матчей первого тура Лиги Европы
Сергей Ребров смог привести 1 очко из Испании

Вчера состоялись матчи первого тура Лиги Европы. Сразу несколько результатов стали Очень не ожидаемого.

В группе "А" "Карабах" ничего не смог противопоставить дома "Севильи" 0: 3, а АПОЭЛ проиграл "Дюделанджу" в зрелищном матче 3: 4.

"Хетафе" в группе "С" минимально переиграл турецкий "Трабзонспор", а швейцарский "Базель" уничтожил российский "Краснодар" 5: 0.

В группе "D" ПСВ перестрелял "Спортинг" 3: 2, а австрийских ЛАСК минимально победил "Русенборг" дома 1: 0.

В группе "F" бельгийский "Стандард" дома переиграл "Виторию Гимараеш" 2: 0, а "Арсенал" не оставил камня на камне от полуфиналиста прошлой Лиги Европы "Айнтрахта" 0: 3 в Германии.

Бывший соперник "Зари" "Эспаньол" дома не смог победить "Ференцварош" Сергея Реброва 1: 1, а болгарский "Лудогорец" разгромил московских армейцев 5: 1 в группе "Н"

Словацкий "Слован" победил "Бешикташ" 4: 2 в группе "К". В другом матче, английский "Вулверхэмптон" дома проиграл "Браге" 0: 1.

В группе "L" сербский "Партизан" сыграл в ниичю с "АЗ" 2: 2, а "МЮ" минимально победил "Астану" 1: 0.

В группе "J" "Рома" Паулу Фонсеки разбила турецкий "Башакшекир", а "Боруссия" Мюнхенгладбах дома сенсационно была разгромлена австрийским "Вольфсберг" 0: 4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" смогло дожать "Мальме"

Матчи второго тура Лиги Европы состоятся 3 октября.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ничья команды Реброва и позор российских клубов: результаты матчей первого тура Лиги Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Первое кругосветное путешествие длилось три года

Софи Лорен - 85: замужем за "отцом", беременности в постели и тюрьма за неуплату налогов

Самое читаемое
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 61542
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 34608
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 33318
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
3
 Просмотров: 26352
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому Просмотров: 24786
Спорт
Украина опустилась в таблице коэффициентов УЕФА
Украина опустилась в таблице коэффициентов УЕФА Просмотров: 27
"Вольфсбург" легко обыграл "Александрию"
"Вольфсбург" легко обыграл "Александрию"
 Просмотров: 189
Михайличенко прокомментировал победу над "Мальме"
Михайличенко прокомментировал победу над "Мальме" Просмотров: 684
"Динамо" смогло дожать "Мальме"
"Динамо" смогло дожать "Мальме"
 Просмотров: 918
"Динамо" не смогло забить "Мальме" дома
"Динамо" не смогло забить "Мальме" дома
 Просмотров: 1782
Больше всего комментируют
11
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
5
Порошенко снова не пришел на допрос
2
Гонтарева заявила о "смертельной опасности" и кого подозревает в поджоге
2
Вятрович ушел из Института нацпамяти
Голосов: 1344
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua