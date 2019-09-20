Ничья команды Реброва и позор российских клубов: результаты матчей первого тура Лиги Европы

Сергей Ребров смог привести 1 очко из Испании

Вчера состоялись матчи первого тура Лиги Европы. Сразу несколько результатов стали Очень не ожидаемого.

В группе "А" "Карабах" ничего не смог противопоставить дома "Севильи" 0: 3, а АПОЭЛ проиграл "Дюделанджу" в зрелищном матче 3: 4.

"Хетафе" в группе "С" минимально переиграл турецкий "Трабзонспор", а швейцарский "Базель" уничтожил российский "Краснодар" 5: 0.

В группе "D" ПСВ перестрелял "Спортинг" 3: 2, а австрийских ЛАСК минимально победил "Русенборг" дома 1: 0.

В группе "F" бельгийский "Стандард" дома переиграл "Виторию Гимараеш" 2: 0, а "Арсенал" не оставил камня на камне от полуфиналиста прошлой Лиги Европы "Айнтрахта" 0: 3 в Германии.

Бывший соперник "Зари" "Эспаньол" дома не смог победить "Ференцварош" Сергея Реброва 1: 1, а болгарский "Лудогорец" разгромил московских армейцев 5: 1 в группе "Н"

Словацкий "Слован" победил "Бешикташ" 4: 2 в группе "К". В другом матче, английский "Вулверхэмптон" дома проиграл "Браге" 0: 1.

В группе "L" сербский "Партизан" сыграл в ниичю с "АЗ" 2: 2, а "МЮ" минимально победил "Астану" 1: 0.

В группе "J" "Рома" Паулу Фонсеки разбила турецкий "Башакшекир", а "Боруссия" Мюнхенгладбах дома сенсационно была разгромлена австрийским "Вольфсберг" 0: 4.

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Матчи второго тура Лиги Европы состоятся 3 октября.