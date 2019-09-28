"Ничего не использовал из методики Лобановского" – Хацкевич

Хацкевич не считает себя учеником Лобановского. Фото Рейтер

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о "динамовских сердцах" на тренерском посту.

Сообщает "Трибуна".

"С одной стороны, это плюс, ведь это традиции клуба, ты знаешь, в какой клуб пришел. У этого клуба очень богатая история, и она тебя стимулирует, ведь ты не имеешь права подвести тех людей, которые доверили тебе это место, ты не имеешь права подвести болельщиков.

Не буду говорить за других, но лично я вообще ничего не использовал из того, что было при Лобановском. У меня есть свое направление, я следую ему. Может быть, где-то наши взгляды с Сергеем Ребровым совпадают. В плане контроля мяча и тренировочного процесса. Мне хотелось добавить больше агрессии и скорости.

Говорят, команда не бежит. А куда бежать, когда ты 95% матчей играешь в позиционной атаке? Играя против "Динамо" и "Шахтера", у команд стоит задача надежно отыграть в обороне, не дать пространство, а если получится, [то забить]. "Шахтеру" это удается, потому что индивидуальное мастерство [выше]", – сказал Хацкевич.

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Хацкевич был уволен из "Динамо" в августе, после вылета из Лиги чемпионов от "Брюгге".