Ни одна команда не могла устоять против "Реала"

На следующей неделе стартует очередной розыгрыш Лиги чемпионов. Начинаем серию рассказов о победителях престижного турнира. В 1956-60 годах 5 лет подряд побеждал знаменитый мадридский "Реал".

Во второй половине 1950-х годов в Европе было немало достойных, сильных и по-настоящему крутых команд, каждая из которых могла бы претендовать на выигрыш только стартовавшего тогда Кубка европейских чемпионов. Но, на их беду, в это же время великие дела во главе мадридского "Реала" творил Сантьяго Бернабеу. Именно он стоял у истоков философии королевского клуба, согласно которой в "Реале" должны играть только лучшие. На заре истории еврокубков состав у "бланкос" подобрался воистину волшебный. Та команда-легенда была в свое время непобедимой на международной арене, навсегда вписав свое имя в историю мирового футбола. Об этом пишет "Футбум".

"Нам просто не повезло оказаться в одно время с этой невероятной командой "Реала". Если бы не они, "Реймс" мог бы годами царствовать в Европе", - сказал вратарь "Реймса" Доминик Колонна после второго проигранного мадридцам финала КЕЧ. Тем "Реалом" восхищались Жюст Фонтен ("Помимо сборной Бразилии, "Реал" того времени был лучшей командой, которую я видел в своей жизни"), Мэтт Басби и Алекс Фергюсон ("Мне повезло в молодости попасть под влияние того великого "Реала" и Ди Стефано"). А великий английский бомбардир Джимми Гривз, вспоминая, как вся сборная Англии с открытыми ртами смотрела финал "Реал" - "Айнтрахт", говорил, что каждый из них понимал – игра мадридцев была верхом футбольного мастерства и на годы опережала свое время.

Вся сознательная жизнь Сантьяго Бернабеу связана с мадридским "Реалом", а с 1955 года его имя носит домашний стадион "бланкос". К строительству этого стадиона, который изначально назывался "Нуэво Чамартин", дон Сантьяго имеет самое прямое отношение. Сеньор Бернабеу и Рафаэль Сальгадо летом 1944 года получили кредит на покупку земли возле арены "Чамартин", осенью начались строительные работы, а в декабре 1947-го новый стадион был сдан в эксплуатацию. Изначально "Нуэво Чамартин" вмещал чуть более 75 тысяч зрителей, а после реконструкции в 1954 году вместительность увеличилась до 102 тысяч, а вскоре арена была переименована.

Сантьяго Бернабеу сделал революцию в футбольном менеджменте. Фото: "Реал"

Бернабеу является воспитанником "Реала" и всю свою карьеру футболиста (1914-1927) провел в родном клубе. В те годы футбольные команды играли в разы меньше матчей, чем в наше время. Согласно имеющимся данным, во всех турнирах в составе "бланкос" Бернабеу сыграл 79 матчей, в которых забил 68 мячей (статистика без учета выставочных и товарищеских поединков, в которых Бернабеу, к слову, тоже заметно выделялся). При этом Сантьяго считался одним из лучших атакующих испанских футболистов своего времени. После завершения игровой карьеры был спортивным директором клуба, ассистентом главного тренера, главным тренером, а в 1943 году стал президентом "Реала" и занимал этот пост до самой смерти (2 июня 1978 года).

Во время гражданской войны в Испании (1936-1939) Бернабеу был приговорен к казни за свои антикоммунистические идеи. Сантьяго вовремя предупредили и он успел сбежать, а затем ушел на фронт добровольцем в возрасте 42 лет и сражался за франкистов, удостоившись даже награды за мужество во время кампании в Каталонии. По завершении боевых действий вернулся в клуб. Война практически ничего не оставила новому президенту "Реала": стадион "Чамартин" был разрушен, офис клуба разграблен, погибли многие футболисты и сотрудники. Но, несмотря ни на что, сеньор Сантьяго не оставлял мечту сделать "Реал" лучшим клубом в мире.

Всего же за время президентства Сантьяго Бернабеу королевский клуб выиграл 35 трофеев – 16 чемпионских титулов, шесть Кубков Испании, шесть Кубков европейских чемпионов, Кубок обладателей Кубков, Межконтинентальный кубок и еще несколько турниров.

Сперва появился стадион, вскоре "бланкос" получили собственную тренировочную базу, а это в те годы мало кто мог себе позволить. Тогда же Сантьяго Бернабеу придумал революционную систему управления, которую в будущем возьмут на воружение почти все европейские клубы: совет директоров теперь принимал решения, реализацией которых занимались соответственные отделы. Плюс, по инициативе президента была создана скаутская служба, занимающаяся поиском игроков по всему миру, и уделено пристальное внимание резервной команде, лучшие игроки которой регулярно пополняли основной состав "бланкос". Особое внимание Сантьяго Бернабеу уделял вопросу комплектации команды, стараясь любой ценой заполучить только лучших из лучших. При непосредственном участии президента состав "Реала" пополнили воистину великие футболисты – Альфредо Ди Стефано, Пако Хенто, Раймон Копа, Ференц Пушкаш и многие другие.

Большинство звездных новичков перебрались в Мадрид в 50-е годы, а "Реал" к тому времени всего лишь дважды в своей истории становился чемпионом Испании (1931-1933). Третье и четвертое чемпионство были добыты в 1954 и 1955 годах, а огромный вклад в выигрыш тех трофеев вложили Ди Стефано, Хенто и Эктор Риаль, перешедший в "Реал" из уругвайского "Насьоналя" после переписки со своим другом Альфредо, который лично рекомендовал его Бернабеу. Эти титулы стали началом золотой эпохи "бланкос". Всего же за время президентства Сантьяго Бернабеу королевский клуб выиграл 35 трофеев – 16 чемпионских титулов, шесть Кубков Испании, шесть Кубков европейских чемпионов, Кубок обладателей Кубков, Межконтинентальный кубок и еще несколько турниров.

Собрать столь могучую и выдающуюся команду президенту "Реала" во многом помогло его собственное понимание футбола. Ведь он, не будем забывать, был еще и очень хорошим игроком, а также поработал немного тренером. Еще Сантьяго Бернабеу был выдающимся футбольным менеджером. Тот "Реал", по словам Алекса Фергюсона, стал примером того, каким должен быть современный футбольный клуб. Также Бернабеу быстро сообразил, что усиление можно и нужно искать не только в Испании и Европе, но и за океаном.

Непобедимая команда 50-ых годов. Фото: "Реал"

Поняв, что "бланкос" становятся непобедимой силой, руководители испанских клубов провели экстренное собрание на Мальорке, на котором было решено ограничить количество легионеров, которые могут одновременно быть на поле, до двух. С приходом Раймона Копа у "Реала" стало три легионера. Бернабеу в ответ нанял лучших юристов, которые быстро нашли испанские корни у Эктора Риаля, что помогло ускорить его натурализацию.

Ответный матч пришел в лютых для испанцев условиях (матч игрался 29 января) – пробирающий до костей ветер, мороз -10°С и поле, укрытое солидным слоем снега

1955 году с подачи журналистов газеты "L'Equipe" Габриэля Ано и Жака Феррана был основан международный турнир, получивший название Кубок европейских чемпионов. "Реал", надо сказать, очень вовремя обзавелся четвертым титулом в Примере и получил путевку от Испании в первый розыгрыш нового турнира. Дебютный матч в рамках КЕЧ "бланкос" сыграли 8 сентября 1955 года в Женеве против "Серветта". Швейцарцев тогда тренировал австриец Карл Раппан, который настолько боялся атакующей мощи "Реала", что выбрал на игру глубоко оборонительную тактику, более известную как "засов", ставшую в последствии основой "катеначчо". "Серветту" довольно долго удавалось держать свои ворота на замке, но в концовке матча испанцы все же забили два мяча (отличились Мигель Муньос и Эктор Риаль). В ответной игре солировал Ди Стефано, забивший два мяча и отдавший две голевые передачи, что привело к победе мадридцев со счетом 5:0.

Легко и просто "Реал" выиграл и свой следующий домашний матч в КЕЧ, разгромив дома югославский "Партизан" – 4:0 (дубль оформил Элиодоро Кастаньо, еще по голу забили Хенто и Ди Стефано). Ответный матч пришел в лютых для испанцев условиях (матч игрался 29 января) – пробирающий до костей ветер, мороз -10°С и поле, укрытое солидным слоем снега. Хозяева на 87-й минуте повели 3:0, но сенсации не случилось благодаря вдохновенной работе в "рамке" Хуана Алонсо, сыгравшего один из лучших матчей в своей карьере.

В полуфинале "Реал" встретился с итальянским "Миланом", тон в игре которого задавали шведы Лидхольм и Нордаль. В Мадриде хозяева дважды выходили вперед, но итальянцы смогли отыграться. В концовке 1-го тайма Роке Ольсен забил третий гол "бланкос", а окончательный счет установил Ди Стефано. В ответной игре "Милан" выиграл 2:1 благодаря двум пенальти, забитым после гола Хосеито.

Первый финал КЕЧ состоялся 13 июня 1956 года в Париже на стадионе "Парк де Пренс". Уже к 10-й минуте "Реймс" благодаря голам Леблона и Темплена выигрывал 2:0. Но вскоре Ди Стефано сократил отставание "Реала", а затем его друг Риаль сравнял счет. На 62-й минуте Мишель Идальго снова вывел французов вперед, но испанцы оперативно отыгрались (отличился Маркитос). Победный же гол в матче забил все тот же Эктор Риаль, отличившийся на 79-й минуте.

Первый Кубок чемпионов "Реал" выиграл, но при этом в чемпионате Испании "бланкос" финишировали третьими, пропустив вперед "Барселону" и на десять очков отстав от чемпиона, "Атлетика" из Бильбао. Регламент Кубка чемпионов позволял победителю защищать свой титул вне зависимости от того, какое место команда-победитель займет в своем чемпионате, и этот пункт вызывал всеобщее возмущение у клубов Примеры. Защиту титула мадридцы начали с домашней победы над венским "Рапидом" со счетом 4:2 (по дублю оформили Альфредо Ди Стефано и Рамон Марсаль).

В Вене австрийцы благодаря хет-трику Эрнста Хаппеля (выдающийся в будущем тренер в бытность игроком действовал на позиции защитника) выиграли 3:1 (за гостей забил великий Альфредо). Переигрывать "Реал" и "Рапид" договорились в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", а чтобы так случилось, "человек-стадион", поговаривают, дал внушительную взятку (около 250 тысяч американских денег) коллеге-президенту австрийского клуба. Третий матч серии испанцы выиграли 2:0 благодаря голам Хосеито и Копа.

В четвертьфинале "бланкос" без особых проблем разобрались с французской "Ниццой", выиграв дома со счетом 3:0 (дубль Энрике Матеоса и гол Хосеито), а на выезде – 3:2 (дубль Ди Стефано и гол Хосеито). В полуфинале "Реалу" достался "Манчестер Юнайтед", те самые "Малыши Басби", большинства из которых менее чем через год уже не будет в живых. Мадридцы продолжили свою победную домашнюю серию в КЕЧ, выиграв 3:1 на "Бернабеу" (по голу забили Риаль, Ди Стефано и Матеос), а поединок на "Олд Траффорд" завершился боевой ничьей 2:2 – гости выиграли первый тайм в два мяча (отличились Копа и Риаль), а во второй половине команда Мэтта Басби отыгралась благодаря голам Томми Тэйлора и Бобби Чарльтона.

Второй в истории финал Кубка европейских чемпионов прошел в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", где "Реал" принимал итальянскую "Фиорентину". Этот финал собрал 115 тысяч зрителей, что намного больше заявленной вместимости арены. "Фиалки" достойно выглядели на фоне фаворита. Не исключено, что итальянцы бы все равно в итоге проиграли, но нельзя не отметить, что открыть счет "бланкос" помог голландский арбитр Лео Хорн, один из лучших, между прочим, представителей судейского корпуса своей страны в ее истории, назначивший пенальти-фантом в ворота "Фиорентины", который реализовал Ди Стефано. А еще итальянцы были крайне возмущены, что во время праздничного банкета руководство "Реала" подарило Хорну золотые часы и зажим для галстука с бриллиантами (не шубы, конечно, но тоже ничего так подарочки). Второй же гол в финале вскоре забил Пако Хенто.

Поход "бланкос" за третьим Кубком чемпионов начался в Антверпене, где чемпион Испании со счетом 2:1 благодаря дублю Ди Стефано обыграл местный одноименный бельгийский клуб. В ответной же игре мадридцы уничтожили бельгийцев – 6:0 (хет-трик Риаля, еще по голу забили Марсаль, Копа и Хенто). Следующей жертвой блистательного Мадрида стала "Севилья", отхватившая 0:8 на "Сантьяго Бернабеу" (покер Ди Стефано, дубль Копа, голы Марсаля и Хенто), а поединок на "Эстадио Нервион", который в том же 1958 году будет закрыт в связи с открытием стадиона "Рамон Санчес Писхуан", завершился ничьей 2:2.

В полуфинале "Реалу" попался венгерский "Вашаш", и снова исход противостояния был решен в первой игре, которую мадридцы выиграли дома со счетом 4:0 (хет-трик Альфредо Ди Стефано и голик от Марсаля). В Будапеште же под пристальными взглядами 100 тысяч болельщиков на стадионе, который нынче носит имя великого Ференца Пушкаша, венгры выиграли 2:0.

В финале, который состоялся 28 мая 1958 года в Брюсселе на стадионе "Эйзель", встретились "Реал" и "Милан" с Чезаре Мальдини в центре обороны, чья карьера как раз набирала обороты. Этот финал был насыщен не только голами, но и большим количеством жестких стыков и ударов исподтишка, которыми, в первую очередь, не брезговали итальянцы (капитан "росонери" Лидхольм, к примеру, игравший на позиции либеро, весь матч вел охоту на Ди Стефано).

В первом тайме обошлось без забитых мячей, а затем пошла вода горячая: Скьяффино вывел "Милан" вперед на 59-й минуте, через 15 минут Ди Стефано сравнивает счет, Грильо снова выводит итальянцев вперед, но буквально в следующей атаке "Реал" отыгрывается благодаря голу Риаля. В дополнительное время удар Куккьярони принимает на себя перекладина, мадридцы выбегают в свою атаку, в которой забивает Хенто. 3:2 – Кубок чемпионов снова едет в испанскую столицу.

У него ведь пивной живот, как я могу ставить его в состав?", - задавался вопросом тренер "бланкос" Карнилья.

"Реал" тем временем подписал Ференца Пушкаша, которого Сантьяго Бернабеу изначально не очень хотел видеть в своей звездной команде. Староват, мол, да и весу лишнего кило на 30. Плюс венгр мотал двухлетнюю дисквалификацию за побег от коммунизма во время международного турне "Гонведа", и сыграть за новый клуб смог только в начале 1959-го. "У него ведь пивной живот, как я могу выставлять его в состав?", - задавался вопросом тренер "бланкос" Карнилья.

К тому времени "Реал" уже приближался к своему очередному международному успеху. В первом раунде испанцы не особо феерили в противостояниях с турецким "Бешикташем" – победа 2:0 (Сантистебан, Копа) дома и ничья 1:1 (Сантистебан) в Стамбуле. В четвертьфинале команда Карнильи снова не смогла выиграть в гостях, сыграв 0:0 в Вене с "Винером", но зато "бланкос" отвели, что называется, душу в домашней игре – 7:1 (покер Ди Стефано оформил, еще по голу забили Матеос, Риаль и Хенто). В полуфинале КЕЧ 1958-1959 состоялось первое на международной арене Дерби Мадриленьо. "Реал" обыграл "Атлетико" на своем поле, добыв волевую победу 2:1 (отличились Риаль и Пушкаш, реализовавший пенальти). "Атлетико" взял реванш на "Эстадио Метрополитано" (1:0), а переигровка состоялась в Сарагосе на "Ла Ромареде", где "бланкос" еще разок выиграли 2:1. И снова победный гол на свой счет записал Пушкаш, а открыл счет в игре Альфредо Ди Стефано.

Финал КЕЧ 1958-1959 состоялся 3 июня в Штутгарте. "Реалу" опять-таки противостоял французский "Реймс". Этот финал, как говорят очевидцы, был самым скучным из пяти первых еврокубковых финалов "бланкос", которые обыграли французов со счетом 2:0 (Матеос открыл счет уже на 1-й минуте, а закрепил успех Ди Стефано, отличившийся сразу после перерыва).

В 1959-м Сантьяго Бернабеу заманил в "Реал" свежеиспеченного чемпиона мира, лучшего игрока ЧМ-1958 бразильца Диди, выдающегося плеймейкера своего времени, который вскоре зазывал в Мадрид своих партнеров по сборной (в том числе, и великого Пеле), но история, как в случае с Ди Стефано и Риалем, не повторилась. Мало того, Диди вообще не заиграл в "Реале". Во многом из-за конфликтов с лидерами "бланкос", не принявших бразильца из-за того, прежде всего, что он отнял у них приличную часть поклонников, а также был самым высокооплачиваемым игроком в команде. В итоге бразилец уехал страшно обиженный на все, что связано с Испанией. Путь к пятому "ушастому" для "Реала" начался с разминки на люксембургском "Женессе" – 7:0 в Мадриде (хет-трик набравшего форму Пушкаша, дубль 21-летнего форварда Чуса Эрреры, который ровно через три года умрет от рака, голы Ди Стефано и Матеоса) и 5:2 в Люксембурге (Матеос оформил дубль, по голу забили Хосе Мария Видаль, Ди Стефано и Пушкаш).

В четвертьфинале "бланкос" играли с "Ниццей". "Орлята" выиграли дома со счетом 3:2 благодаря хет-трику люксембуржца Вика Нюренберга (за испанцев забивали Эррера и Риаль), ну а на "Сантьяго Бернабеу" мадридцы по-прежнему были безжалостны к соперникам – 4:0 (отличились Пепильо, Хенто, Ди Стефано и Пушкаш).

"Барселона" обыграла "Реал" на "Камп Ноу" со счетом 3:1, сделав шаг к будущему чемпионству, которое каталонцы возьмут, опередив "бланкос" за счет лучшей разницы мячей (+58 против +56) при равенстве очков. И тут же непримиримых соперников ждали очные поединки в полуфинале Кубка чемпионов, первое Эль Класико на международной арене. "Реал" привычно выиграл на "Сантьяго Бернабеу" – 3:1 (дубль Ди Стефано и гол Ференца Пушкаша). А через три недели мадридцы снова обыграют "блаугранас" с таким же счетом, только на их поле (в этой игре дважды отличился Пушкаш и разок забил Хенто).

Финал КЕЧ 1959-1960 состоялся 13 мая в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". "Айнтрахт" в полуфинале выбил шотландский "Рейнджерс", став первой немецкой командой в финале Кубка чемпионов, а потому неудивительно, что трибуны были категорически настроены против франкфуртцев. Ну и "Реал", понятное дело, был настроен исключительно на победу. Эта игра, как считается, стала лебединой песней "бланкос", пиком команды Ди Стефано, Хенто и компании. Испанцы добыли красивую победу со счетом 7:3 – великий Альфредо оформил хет-трик, а великий Ференц забил четырежды. "Реал" же выиграл пятый кряду Кубок чемпионов, получив трофей на вечное хранение.

- Ни одна команда не выстояла бы сегодня в битве с мадридским "Реалом". Его игра была подобна самому невероятному фейерверку, который только можно увидеть на своем веку, - написал французский журналист Жан Эскенази.

В следующем розыгрыше КЕЧ его постоянный на тот момент победитель вылетел в первом же для себя раунде, уступив дорогу "Барселоне" – 2:2 дома и 1:2 в гостях. Тем самым прервалась и домашняя победная серия "Реала" в КЕЧ, который выиграл все 17 предыдущих поединков в турнире на "Сантьяго Бернабеу". Футбольный мир менялся, совершенствовался. Прежде всего, в тактическом плане. Появлялись новые звезды, многие клубы начали вкладывать все большие средства на усиление состава, в полной мере освоив и применив на практике методы Сантьяго Бернабеу по ведению футбольных дел. Конкуренция росла, а звезды "Реала" потихоньку старели.