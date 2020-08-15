Неужели вам не жаль женщин и детей – генеральный директор БАТЭ обратился к беларуским силовикам

БАТЭ был многолетним лидеом чемпионата Беларуси. Фото твиттер БАТЭ

Генеральный директор беларуского футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский заявил, что ему стыдно за действия силовиков против мирных граждан и выбросил свою форму офицера милиции.

Соответствующее видео с обращением он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Нет слез смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы. Я бывший офицер и сейчас стыдно через край. Пожалуйста, остановитесь ради мира. Неужели вам ни женщин, ни детей не жалко? Присяги вспомните слова, родителей отвагу, доблесть дедов. Здесь нет врагов, вокруг соседи, жены и друзья. Задумайтесь, у кого вы направляете дубину. Переступить через простых людей нельзя ", - говорится в ролике.

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Залевский получил должность в БАТЭ в марте этого года. До этого он проходил службу в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел.