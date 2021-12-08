Неужели Усик? Фьюри официально получил нового соперника

Тайсон Фьюри имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Фото: Getty Images

Чемпион мира в супертяжелой категориях по версии WBC 33-летний Тайсон Фьюри получил своего следующего соперника.

Британский боксер проведет поединок против американца Диллиана Уайта, сообщает официальный сайт WBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боится потерять пояса? Абсолютный чемпион мира по боксу не хочет драться с Ломаченко

Уайт является обязательным претендентом на пояс, которым владеет Фьюри.

Команды боксеров должны провести переговоры и договориться о бое в течение 30 дней. В противном случае состоятся промоутерские торги. Ориентировочно бой предстоит весной 2022 года.

В последнее время в печати появилось много информации о бое Александра Усика с Тайсоном Фьюри, однако украинец должен предоставить реванш бывшему чемпиону Энтони Джошуа. В последнем бою Фьюри нокаутировал Деонтая Уайлдера.