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среда, 08 декабря 2021 12:44

Неужели Усик? Фьюри официально получил нового соперника

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Неужели Усик? Фьюри официально получил нового соперника
Тайсон Фьюри имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Фото: Getty Images

Чемпион мира в супертяжелой категориях по версии WBC 33-летний Тайсон Фьюри получил своего следующего соперника.

Британский боксер проведет поединок против американца Диллиана Уайта, сообщает официальный сайт WBC.

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Уайт является обязательным претендентом на пояс, которым владеет Фьюри.

Команды боксеров должны провести переговоры и договориться о бое в течение 30 дней. В противном случае состоятся промоутерские торги. Ориентировочно бой предстоит весной 2022 года.

В последнее время в печати появилось много информации о бое Александра Усика с Тайсоном Фьюри, однако украинец должен предоставить реванш бывшему чемпиону Энтони Джошуа.

В последнем бою Фьюри нокаутировал Деонтая Уайлдера.

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Дата
08
декабря

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