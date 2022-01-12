Неужели пойдет в политику? Усик назвал профессию, которой планирует заниматься после завершения карьеры

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе 34-летний Александр Усик может стать психологом после завершения карьеры.

По словам Усика, он не планирует всю жизнь находиться в боксе.

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"Бокс – это не на всю жизнь. Какое-то время – и это закончится. Я уже думаю, чем буду заниматься, как вести себя.

Я учусь сейчас в двух вузах. Это Харьковский и Львовский университет внутренних дел. Там я учусь заочно. В Харькове по специальности "Психология", а во Львове - "Экономическая разведка". Это будущее. Может быть, я найду себя в этом. Мне это просто любопытно.

Просто так мне диплом не нужен, чтобы лежал дома. Хвастаться им – зачем это нужно? Его можно купить на барахолке и показывать, сделать на принтере.

Для меня это любопытно. Возможно, в будущем я стану знаменитым психологом – ко мне люди будут приходить", – сказал Усик в комментарии канала USYK17.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.