Неудержимый Крипак - как прошел день для Украины на Паралимпиаде

Максим Крепостной выиграл пять золотых наград в Токио. Фото: https: Gettyimages.com/

3 сентября сборная Украины получила на Параолимийських играх в Токио 10 медалей - четыре золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Сборная Украины в командном зачете остается на пятой позиции.

Золотую награду в каноэ принес Сергей Емельянов.

Серебряные медали - на счету велогонщика Егора Дементьева, легкоатлетов Николая Жабняка и Людмилы Данилиной. И еще у одного представителя параканоэ - Николая Синюка.

Второе "золото" за день сборной принес пловец Максим Крипак, который выиграл пятую награду в Токио.

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Его коллега Денис Дубров завоевал "бронзу" на дистанции 100 м баттерфляем, а Андрей Трусов выиграл серебро на дистанции 50 м баттерфляем.

Третье пятничное "золото" - на счету пловца Дениса Остапченко, победившего на дистанции 200 м вольным стилем.

Еще одно "золото" украинской команде принесла Зоя Овсий, которая стала чемпионкой в ​​метании булавы.

Параолимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября. Всего спортсмены из 168 стран разыграют 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Медальный зачет на Параолимпиаде-2020 в Токио возглавляет Китай - 85 золотых, 53 серебряных и 46 бронзовых медалей. На втором месте Великобритания: 37 золотых, 34 серебряных и 40 бронзовых медалей. Третью позицию занимают США: 34 золотых, 34 серебряных и 24 бронзовых медалей.