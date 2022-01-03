Непобедимый американский боксер бросил вызов Ломаченко

Василий Ломаченко остался без единого чемпионского пояса. Фото: ESPNRingside

Американский боксер 23-летний Райан Гарсия хочет провести бой против украинца Василия Ломаченко.

Гарсия провел 23 поединка и у всех одержал победы. 18 боев завершил досрочно.

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"Я думаю, что это было бы грандиозное сражение против Ломаченко. Хотел бы бой с ним. Думаю, что он большой боец, и дерется мастерски. Василий выглядел великолепно в последнем бою.

Ломаченко грамотно двигается на ринге, не тратит энергию. Он бился отлично, но должен был нокаутировать Комми. Было бы лучше, если бы он нокаутировал Комми, а не продолжал избивать его. Тогда он причинил бы ему меньше страданий", - сказал американец в комантаре World Boxing News.

Последний бой Райан Гарсия провел в январе прошлого года, когда Люка Кэмпбелла победил техническим нокаутом в седьмом раунде. Осенью Гарсия перенес операцию на руке и запястье, из-за чего был вынужден отказаться от боя с Джозефом Диасом за звание временного чемпиона мира по версии WBC в легком весе. Ломаченко в 2021 одержал две победы — техническим нокаутом над Масаеши Накатани и единогласным решением судей над Ричардом Комми.