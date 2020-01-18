Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста

Осенью полузащитник "Десны" Владислав Калитвинцев взял в жены свою давнюю любовь Ирину, с которой встречался более пяти лет.

Пара официальная заключила брак 3 сентября, именно в этот день у них годовщина отношений. Смотря на Владислава и Ирину сразу можно увидеть, что в них царит любовь и гармония.

Ирина не похожа на типичную жену футболиста, при этом она обладает своеобразным шармом. Также девушка имеет сексуальную фигуру и изящную красоту. Владиславу безусловно повезло с избранницей.

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Легендарный бразильский футболист Кака женился на модели Каролине Диас. Пара устроила свадьбу после трех лет отношений. Это уже второй брак Кака.