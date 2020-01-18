 
Ексклюзивы
1/5
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 189
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 504
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 2511
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 720
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1458
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 783
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 621
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 6813
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 477
Фото
Все фото
9
11
11
6
12
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Видео
Все видео
Холланд забил трижды в первом матче за "Боруссию"
Холланд забил трижды в первом матче за "Боруссию"
Женская сборная Украины по футзалу забила шедевральный гол
Женская сборная Украины по футзалу забила шедевральный гол
Российский тренер унизил украинского футболиста при всей команде
Российский тренер унизил украинского футболиста при всей команде
Украинец нокаутировал француза на глазах у двух президентов Франции
Украинец нокаутировал француза на глазах у двух президентов Франции
Усик назвал формулу мира для Украины
Усик назвал формулу мира для Украины
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1233
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2808
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2061
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2898
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3960
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 января 2020
Просмотров: 72
Не треба ейфорії
Напередодні відбору на Євро‑2020 Андрій Шевченко пообіцяв участь України у фінальній частині. Зараз наш тренер словами не розкидається. Не обіцяє ...
суббота, 18 января 2020 20:11

Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
9

  Комментировать

Осенью полузащитник "Десны" Владислав Калитвинцев взял в жены свою давнюю любовь Ирину, с которой встречался более пяти лет.

Пара официальная заключила брак 3 сентября, именно в этот день у них годовщина отношений. Смотря на Владислава и Ирину сразу можно увидеть, что в них царит любовь и гармония.

Ирина не похожа на типичную жену футболиста, при этом она обладает своеобразным шармом. Также девушка имеет сексуальную фигуру и изящную красоту. Владиславу безусловно повезло с избранницей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соблазнила: Тина Кароль похвасталась фотографией в соблазнительной позе

Очаровательная Ирина стала женой Владислава Калитвинцева 3 сентября. Фото: Instagram
Очаровательная Ирина стала женой Владислава Калитвинцева 3 сентября. Фото: Instagram
Очаровательная Ирина стала женой Владислава Калитвинцева 3 сентября. Фото: Instagram
Очаровательная Ирина стала женой Владислава Калитвинцева 3 сентября. Фото: Instagram
Очаровательная Ирина стала женой Владислава Калитвинцева 3 сентября. Фото: Instagram

Легендарный бразильский футболист Кака женился на модели Каролине Диас. Пара устроила свадьбу после трех лет отношений. Это уже второй брак Кака.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Начали изготавливать автомобили для королей

От вертолетной площадки Януковича к партийному штабу - как это было

Британские преступники основали город

Самое читаемое
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
16
 1 Просмотров: 27738
Настя Каменских снялась для Playboy
Настя Каменских снялась для Playboy
5
 Просмотров: 18398
Диван мечты: показали впечатляющие угловые диваны
Диван мечты: показали впечатляющие угловые диваны
19
 Просмотров: 12537
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
27
 Просмотров: 11080
Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
 Просмотров: 9972
Спорт
2 метра 1 сантиметр. Магучих побила рекорд в помещениях
2 метра 1 сантиметр. Магучих побила рекорд в помещениях Просмотров: 153
Холланд забил трижды в первом матче за "Боруссию"
Холланд забил трижды в первом матче за "Боруссию"
 Просмотров: 567
Не Харьков, а Волунтари. Сборная Украины определилась с местом базирования на Евро-2020
Не Харьков, а Волунтари. Сборная Украины определилась с местом базирования на Евро-2020 Просмотров: 729
Зинченко окончательно потерял место в основе "Манчестер Сити"
Зинченко окончательно потерял место в основе "Манчестер Сити" Просмотров: 1980
Франция прервала доминирование Норвегии в биатлоне
Франция прервала доминирование Норвегии в биатлоне
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
10
Зеленский: Гончарук работает дальше
7
Усик назвал формулу мира для Украины
3
Будем прощаться: Зеленский о министрах, которые не довольны зарплатами
2
Українці-канатохідці
1
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Голосов: 1774
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua