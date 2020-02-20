Немецкий тренер возглавит "Милан" - СМИ

В текущем сезоне Ральф Рангник взял творческую паузу в тренерской работе. Фото: рейтер

Итальянский "Милан" в следующем сезоне возглавит немецкий специалист Ральф Рангник.

Рангник поставил свою подпись под контрактом с "Миланом", согласно которому 61-летний специалист летом возглавит "россонери". Детали контракта пока не известны, сообщает "L'Equipe".

По соглашению, клуб будет вынужден выплатить Рангник значительную компенсацию, если захочет досрочно прекратить сотрудничество.

Последние четыре сезона Ральф Рангник работал главным тренером "Лейпцига". До этого возглавлял "Шальке", "Штутгарт" и "Хоффенхаймом". Наибольшим достижения тренера есть выигрыш Кубка Германии в сезоне 20010-2011.

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Сейчас главным тренером "Милана" является Стефано Пиола, под руководством которого Милан после 24-х туров Серии А находится на 8-й строчке.