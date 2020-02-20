Немецкий тренер возглавит "Милан" - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 2457
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1089
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1278
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 2412
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 783
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1611
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1179
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
7 Просмотров: 5697
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2511
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
14
7
15
9
11
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Видео
Все видео
"Ман Сити" без проблем победил команду Ярмоленко
"Ман Сити" без проблем победил команду Ярмоленко
"Аталанта" разбила "Валенсию". Моуринью проиграл "Лейпцигу" - результаты матчей Лиги чемпионов
"Аталанта" разбила "Валенсию". Моуринью проиграл "Лейпцигу" - результаты матчей Лиги чемпионов
"Если "Шахтер"пройдет "Бенфику" - будет играть в финале Лиги Европы - Грачев
"Если "Шахтер"пройдет "Бенфику" - будет играть в финале Лиги Европы - Грачев
В юности Икер Касильяс забыл о миллионе долларов
В юности Икер Касильяс забыл о миллионе долларов
Холанд оформил рекорд скорострельности в Лиге чемпионов
Холанд оформил рекорд скорострельности в Лиге чемпионов
Интервью
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1278
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 972
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1026
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1017
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2619
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 675
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
четверг, 20 февраля 2020 11:56

Немецкий тренер возглавит "Милан" - СМИ

  Комментировать
Немецкий тренер возглавит &quot;Милан&quot; - СМИ
В текущем сезоне Ральф Рангник взял творческую паузу в тренерской работе. Фото: рейтер

Итальянский "Милан" в следующем сезоне возглавит немецкий специалист Ральф Рангник.

Рангник поставил свою подпись под контрактом с "Миланом", согласно которому 61-летний специалист летом возглавит "россонери". Детали контракта пока не известны, сообщает "L'Equipe".

По соглашению, клуб будет вынужден выплатить Рангник значительную компенсацию, если захочет досрочно прекратить сотрудничество.

Последние четыре сезона Ральф Рангник работал главным тренером "Лейпцига". До этого возглавлял "Шальке", "Штутгарт" и "Хоффенхаймом". Наибольшим достижения тренера есть выигрыш Кубка Германии в сезоне 20010-2011.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лацио" победил "Интер" и вышел на второе место в Серии А

Сейчас главным тренером "Милана" является Стефано Пиола, под руководством которого Милан после 24-х туров Серии А находится на 8-й строчке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Немецкий тренер возглавит "Милан" - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Умер ветеран АТО, которому проломили голову

В ночном клубе сгорели сто человек

День Небесной сотни: в Киеве погибли 47 митингующих

В стране разрешили продавать контрацептивы

Мультфильм получил 7 Оскаров

Презентовали "громовою птицу"

Самое читаемое
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой 1 Просмотров: 61426
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте Просмотров: 59225
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
5
 Просмотров: 34902
&quot;Хотят ли русские войны?&quot; Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
 Просмотров: 17514
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
 Просмотров: 15651
Спорт
Венгер поддержал дисквалификацию "Манчестер Сити"
Венгер поддержал дисквалификацию "Манчестер Сити" Просмотров: 81
Трое футболистов "Шахтера" не смогут сыграть против "Бенфики"
Трое футболистов "Шахтера" не смогут сыграть против "Бенфики" Просмотров: 153
"Ничего хорошего в этой Лиге Европы "Шахтер" не ждет" - Андронов
"Ничего хорошего в этой Лиге Европы "Шахтер" не ждет" - Андронов Просмотров: 369
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук победила на турнире во Франции
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук победила на турнире во Франции Просмотров: 126
"Ман Сити" без проблем победил команду Ярмоленко
"Ман Сити" без проблем победил команду Ярмоленко
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
7
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
4
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
1
"Мюнхенский план" стал возможен, потому что к власти пришел президент-миротворец
1
"Час Х на всех фронтах" – после атаки боевиков в сети предупредили Зеленского
1
Не дадим никому переписать историю Революции д, остоинства. Порошенко почтил память Героев Небесной сотни
Голосов: 531
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua