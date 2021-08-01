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воскресенье, 01 августа 2021 13:32

Немецкий теннисист выиграл Олимпиаду

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Немецкий теннисист выиграл Олимпиаду
зверев в финале легко разобрался с оппонентом. Фото: Reuters

В финале Олимпиады немецкий теннисист Александр Зверев обыграл представителя ОКР Карена Хачанова – 6:3, 6:1.

Матч длился 1 час 19 минут. Зверев 6 раз подал навылет, не допускал двойных ошибок и реализовал 4/8 брейк-поинта.

На счету Хачанова 3 эйса и 1 двойная ошибка.

Зверев стал четвертым немецким обладателям золота после возвращения тенниса в программу Игр в 1988-м.

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До него первое место занимали: Штеффи Граф в одиночке в 1988-м; Борис Беккер и Михаэль Штих в паре в 1992-м.

В целом немецкие теннисисты выиграли девятую медаль в теннисе с 1988-го года.

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Дата
01
августа

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