Немецкий гранд хочет подписать Лунина

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

"Боруссия" Дортмунд заинтересована в услугах вратаря сборной Украины 22-летнего Андрея Лунина.

Летом 2022 года немецкий клуб готов заплатить за Лунина "Реалу" €3 млн, сообщает Fichajes.net.

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Украинский вратарь собирается оставить испанскую команду из-за отсутствия игровой практики. За два сезона в "Реале" украинец сыграл лишь один матч в Кубке Испании. Карло Анчелотти доверяет вратарскую позицию бельгийцу Тибо Куртуа.

Контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан до июня 2024 года. Голкипер трижды отправлялся в аренды, защищая цвета "Леганес", "Вальядолида" и "Овьедо". "Боруссия" Дортмунд занимает второе место в Бундеслиге вслед за "Баварией".