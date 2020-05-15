Немецкий гранд хочет избавиться от экс-лидера "Динамо"

В Украине Драгович выступал 3 года. Фото: Аркадий Лукацкий

Леверкузенский "Байер" хочет продать австрийского защитника Александара Драговича.

Немецкий клуб хочет получить за футболиста 3-5 млн евро, сообщает "Кикер".

Драгович не имеет стабильного места в составе команды. Учитывая, что футболисту уже 29 лет, "Байер" не видит перспектив дальнейшего сотрудничества.

В Украине австриец известен по выступлениям в "Динамо". Игрок был одним из лидеров защиты киевлян.

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В текущем сезоне Александар Драгович провел 17 матчей за "Байер". Защитник является основным игроком сборной Австрии, которая будет соперником сборной Украины на Евро-2020.