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суббота, 05 июня 2021 21:00

Немцы выбрали самый дешевый путь прогресса футбола – Федорчук об успехе немецких тренеров

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Немцы выбрали самый дешевый путь прогресса футбола – Федорчук об успехе немецких тренеров
Ханси Флик после "Баварии" будет тренировать сборную Германии. Фото: Reuters

Бывший тренер "Таврии" Олег Федорчук прокомментировал феноменальный успех немецкой тренерской школы, когда трех последних обладателей Кубка чемпионов - "Ливерпуль", "Баварию" и "Челси" тренировали именно немецкие специалисты.

"Конечно", успех Клоппа, Флика и Тухеля - неслучаен, - говорит Олег Викторович. - Немцы поняли, что самый и самый дешевый путь прогресса футбола - качественные тренеры. Можно строить стадионы, поля с искусственным покрытием, вводить уроки футбола в школах, но без качественных тренеров никакого прогресса не будет. Армии без генералов не существуют. После провала на Кубке мира-2010, немцы без лишней рекламы ввели обучение тренеров. И вот теперь пожинают плоды.

Они не первые, кто пошел по этому пути. В начале третьего тысячелетия нечто похожее происходило во Франции. Улье, Венгер - масса тренеров-французов заполонили Премьер-лигу Англии. Немцы увидели и сделали так же. И теперь имеют не только упомянутую троицу, но и Нагельсманна, Рангника и кучу других перспективных специалистов.

В свое время подобное было в Советском Союзе, когда в начале семидесятых годов выросла целая плеяда молодых тренеров во главе с Валерием Лобановским. Только в СССР это была случайность, а в Германии - система.

Квалифицированные тренеры подтянули детско-юношеский футбол. Взгляните на юношеские и молодежные форумы: редкий турнир обходится без сборной ФРГ на решающих стадиях. Когда наши молодежные сборные считались даже сильнее немецкие, а посмотрите, чем сейчас. Украина должно было проходить лицензирование специалистов. Потому что это рутина, которая везде есть. Надо творческий процесс обучения тренеров. Есть масса интересных людей в провинции, которым не хватает лифта, чтобы сделать рывок вверх. В итоге наших грандов тренируют иностранцы. А тот же Юрген Клопп интересно начинал в "Майнце". Не все в него шло гладко, но он был на виду".

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Лучшие украинские тренеры работают за рубежом. До недавнего времени Сергей Ребров тренировал "Ференцварош", а Юрий Вернидуб и Роман Григорчук - белорусские и молдавские клубы. Только Виктор Скрипник из года в год прогрессирует с луганской "Зарей".

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