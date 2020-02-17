"Немцы когда-то были фашистами и врагами, а сейчас все с удовольствием едут в Германию" - Брынзак об отношении к России

Владимир Брынзак считает, что нельзя прерывать связи между Украиной и Россией в спорте. Фото: с отрытых источников

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о своем отношении к России

"Надо общаться на уровне спорта, культуры, нельзя превращаться в злейших врагов в обычной жизни. Немцы когда-то были фашистами и врагами, а сейчас все с удовольствием едут в Германию, потому что нам до них, как до небес. Обнимаются, дружат. В нас люди - и там люди. Это самое главное политики. и лучше бы каждому своим делом заниматься ", - сказал Брынзак в эфире российского канала "Matchtv.ru ".

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Владимир Брынзак - президент Федерации биатлона Украины, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины.