"Некоторые игроки не соответствуют уровню Шахтера" - Леоненко

Виктор Леоненко работает экспертом на телевидении. Фото: Machday.com

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко считает, что отдельные игроки "Шахтера" не соответствуют уровню команды.

"Горняки" имеют проблемы в последних матчах за индивидуальные ошибки, которые повторяются.

"Все говорят о Covid-19. Такое ощущение, что он только у "Шахтера". Дело даже не в том, что "Шахтер" не отдыхал, сразу начал чемпионат. А почему не вспоминают, что всю весну команда отдыхала. Самое главное не коронавирус, не физическая форма. Посмотрите, кто делает ошибки - это одни и те же люди. Если ты делаешь ошибки, то ты хоть как готовься. Посчитайте, например, сколько ошибается Сергей Кривцов. "Шахтер" почему-то не умеет прессинговать. Возникает вопрос, за что они получают большие деньги? Главная причина в том, что некоторые игроки не соответствуют уровню "Шахтера", - сказал Леоненко в эфире программы "Великий футбол".

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Следующий свой матч "Шахтер" проведет 1 декабря в рамках 5 тура Лиги чемпионов против "Реала". Начало игры - в 19. 55.