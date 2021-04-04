Неймар устроил скандал с дракой в проигранном матче

Неймар получил вторую красную карточку в сезоне. Фото: Reuters

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар устроил небольшую потасовку после матча с "Лиллем" (0:1).

После финального свистка Неймар, который был удалён после толчка защитника "Лилля" Тьягу Джало в концовке встречи, решил продолжить выяснение отношений в подтрибунном помещении. В окружении официальных лиц обеих команд бразилец высказал претензии к Джало и толкнул его. Тьягу бросился к Неймару, однако игрока "Лилля" удержали.

В матче 31-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" проиграл "Лиллю". Встреча проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась со счётом 0:1.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий Джонатан Дэвид, ему ассистировал Нанитамо Иконе. На 90-й минуте форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар получил вторую жёлтую карточку за стычку с защитником "Лилля" Тьягу Джало и покинул поле. Затем судья уравнял составы — был удалён сам Джало.

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"Лилль" набрал 66 очков и вышел на первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. "Пари Сен-Жермен" (63) опустился на второе место. В прошлом году Неймар набросился на защитника "Марселя".