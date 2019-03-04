Неймар рассказал, все ли его устраивает в "ПСЖ"

Неймар рассказал о ситуации с продолжением карьеры. Фото: Diario Gol

Бразильский форвард "ПСЖ" Неймар поделился планами на будущее.

"Реал"? Это один из крупнейших клубов мира. Любой игрок, которого связывают с "Реалом", захотел бы играть в нем. Но, ради бога, угомонитесь, я не говорю о себе.

В Париже я всем доволен, мне здесь очень хорошо. Но что случится в будущем – никто не знает.

Понятно, что "Реал" – великая команда, одна из лучших в мире, я ее безмерно уважаю, но на данный момент вижу себя в "ПСЖ".

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Насчет возвращения в "Барселону", у меня еще в детстве была цель сыграть за каталонцев и моя мечта осуществилась. Дело сделано.

Но карьера футболиста быстротечна и полна неожиданностей, никто не знает, что случится завтра. Сейчас в Париже меня все устраивает, думаю только о "ПСЖ".

Меня никуда больше не тянет, не хочу покидать Париж, но никто не знает, что произойдет в ближайшие три месяца", – сказал Неймар Marca.

Сейчас Неймар восстанавливается от травмы, интенсивно занимаясь в тренажерном зале.