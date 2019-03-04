Неймар рассказал, все ли его устраивает в "ПСЖ"

Бразильский форвард "ПСЖ" Неймар поделился планами на будущее.
"Реал"? Это один из крупнейших клубов мира. Любой игрок, которого связывают с "Реалом", захотел бы играть в нем. Но, ради бога, угомонитесь, я не говорю о себе.
В Париже я всем доволен, мне здесь очень хорошо. Но что случится в будущем – никто не знает.
Понятно, что "Реал" – великая команда, одна из лучших в мире, я ее безмерно уважаю, но на данный момент вижу себя в "ПСЖ".
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Насчет возвращения в "Барселону", у меня еще в детстве была цель сыграть за каталонцев и моя мечта осуществилась. Дело сделано.
Но карьера футболиста быстротечна и полна неожиданностей, никто не знает, что случится завтра. Сейчас в Париже меня все устраивает, думаю только о "ПСЖ".
Меня никуда больше не тянет, не хочу покидать Париж, но никто не знает, что произойдет в ближайшие три месяца", – сказал Неймар Marca.
Сейчас Неймар восстанавливается от травмы, интенсивно занимаясь в тренажерном зале.
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