Неймар отбил девушку у музыканта

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар отбил девушку у исполнителя реггетон Малума.

Ее имя - Наталья Барулич. Познакомилась с Неймаром на его дне рождения в прошлом году, где был и Малума, сообщает, "Футбол 24 ".

Однако в последние несколько месяцев пара распалась. Одной из причин является Неймар. Он пригласил Наталью на день рождения.

Автор: instagram Наталия Барулич

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В текущем сезоне Неймар провел 14 матчей за ПСЖ, в которых забил 13 мячей. Форвард не может стабильно выходить на поле из-за постоянных травм.