Неймар определился со своим будущим

Нападающий сборной Бразилии 27-летний Неймар продолжит выступать за ПСЖ
Бразилец договорился с парижанами о продлении контракта на 4 года, сообщает TNT Sports.
Все детали нового соглашения согласовании. Ожидается, что о продолжении сотрудничества объявят в течение недели.
Неймар выступает за парижскую команду с 2017 года после перехода из "Барселоны" за €222 млн. Срок его текущего соглашения рассчитан до лета 2022 года.
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Неймар трижды выиграл чемпионат Франции в составе "ПСЖ", дважды - Кубок страны, Суперкубок и Кубок лиги. В прошлом сезоне парижане дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили "Баварии".
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