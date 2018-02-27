Неймар на два месяца остался без футбола

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар после полученной травмы в матче с "Марселем" (3:0) будет вынужден перенести операцию.

Об этом сообщает AS.

Форвард французской команды выбыл на два месяца. 25 февраля бразилец получил повреждение лодыжки в ходе матча чемпионата Франции с "Марселем". Игрок покинул поле на носилках.

Бразилец точно пропустит ближайшие матчи ПСЖ, в том числе ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом". Но к матчам Кубка мира-2018 Неймар успеет восстановиться.

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Первый матч против "Реала", который состоялся 14 февраля в Мадриде, ПСЖ проиграл со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет 6 марта в Париже.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" — принципиального соперника "Реала". Трансфер состоялся летом 2017 года. Французский клуб заплатил за него 222 млн евро, совершив рекордную сделку в истории футбола.