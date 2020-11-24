"Недооцениваешь соперника - получишь под зад" - защитник "Шахтера" о победе над" Реалом "

Виктор Корниенко проводит первый сезон в "Шахтере". Фото: ФК "Шахтер"

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко вспомнил победу донецкого клуба над "Реалом" в 1-м туре Лиги чемпионов.

"Горняки" имели проблемы с составом из-за коронавируса, но смогли в гостях победить соперника - 3:2.

"Шансов на успех было мало, но мы вышли и полностью переиграли Мадрид в 1-м тайме. После перерыва подсели, но эта победа - историческая. Она не забудется никогда.

Если вы обратили внимание на игроков "Реала" - они вышли с таким видом, будто уже обыграли нас со счетом 5: 0. А когда в 1-м тайме пропускаешь трижды - трудно набрать обороты. Так всегда бывает: недооцениваешь соперника - получишь под зад ", - сказал защитник в комментарии" Футбол 24 ".

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Следующий свой матч в Лиге чемпионов "Шахтер" проведет 25 ноября в гостях против "Белоруссии" в Менхенгладбах. Начало игры - в 19:55.