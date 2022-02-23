Не забывает свои корни. Олимпийская чемпионка из Франции поддержала Украину

Эстель Моссели выиграла золотую медаль на Играх 2016 года. Фото: Instagram.com/estelle.mossely

Олимпийская чемпионка по боксу 29-летняя Эстель Моссели выразила поддержку Украине из-за агрессии России.

Француженка имеет украинское происхождение. Ее мать из Козятина, а папа родом из Конго. Эстель родилась во Франции, куда переехали ее родители.

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"Мое душевное состояние: я готовлюсь к боксу, я преисполнена решимости. Важный бой для меня, возвращение после более чем года без выступления на ринге. Я могла, я хотела, но вещи не всегда идут так, как ты хочешь. Кроме того, сейчас я должна проследить, чтобы это произошло именно так, как я хочу. Мы готовы бороться за уважение? Обусловлены ли мы бороться за уважение?Я так не думаю, но иногда у нас нет выбора. Сражайтесь за нашу свободу.

Мысль к тем, кто готовится к нежелательной войне, и к тем, кто страдает от нее и сегодня. Меня до глубины души задело происходящее на землях моих предков. Мир был бы гораздо лучше, если бы правила и уважение применялись ко всем добровольно или принудительно", - написала Мосселе в Instagram.

Моссели – обладательница золотой медали Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, где выступала в весовой категории до 60 кг. Также она многократная победительница и призер мировых и континентальных первенств.