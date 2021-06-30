"Не сыпьте соль на раны" – экс-президент "Спартака" о выступлении сборной Украины

Червиченко не любит Украину и наши команды. Фото РИА "НОвости"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о сравнении сборных России и Украины.

"Сборная Украины - молодцы. Что касается сравнения Украины и России, то давайте не сыпать соль с перчиком на открытую рану. Если начнем разбирать, то у нашей сборной практически везде минус, начиная с тренера. Разве можно сравнить Шевченко и Черчесова как игроков? Думаю, вряд ли. Украину тренирует обладатель "Золотого мяча", у нас - как сейчас показывают в курьезных мемах.

В сборной Украины четыре человека играют в хороших европейских клубах, у нас два, а один не очень-то и играет. Украинцы быстрее, младше, с боевым духом. Они вчера показывали, как надо биться за родину и престиж. Тяжелая травма партнера по команде их не испугала, продолжали лететь во все единоборства", - заявил функционер.

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Украина вышла в 1/4 финала, где сыграет со сборной Англии. Матч состоится в Риме 3 июля. До сегодняшнего дня наша команда еще ни разу не выходила из группы.