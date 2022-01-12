Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко

Наставник "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко находится в шаге от увольнения. Бывший тренер сборной Украины проваливает работу в Серии А. "Грифоны" под руководством Шевченко одержали только одну победу в Кубке Италии, проиграв шесть матчей и сыграв трижды в ничью в Серии А.
Обозреватель журнала "Футбол" Сергей Шевченко специально для Gazeta.ua оценил перспективы украинского тренера во главе "Дженоа".
Реальна ли отставка Шевченко с должности тренера "Дженоа" в ближайшее время?
Да, отставка реальна. Руководство "Дженоа", по словам президента клуба Дзангрилло, уже размышляет над этим.
Сколько времени получит украинский тренер для исправления ситуации от боссов клуба?
В турнирной ситуации, когда "Дженоа" глубоко в зоне вылета, важен каждый матч. Лимит доверия практически исчерпан, и любое поражение может оказаться роковым. Но любая победа, конечно, продлит этот срок. Предположил бы, что до конца января Шевченко имеет шансы продержаться.
"Шевченко поспешил возглавив "Дженоа"
В чем главные проблемы неудач Шевченко в "Дженоа"?
Отсутствие клубного опыта работы с аутсайдерами. Очень неприятное стечение обстоятельств на раннем этапе, когда сложный календарь наложился на большое количество травм. Серия неудач ударила по психологии команды.
Как оцените трансферную кампанию клуба и какие позиции усиливать?
Усиление необходимо, особенно в центре полузащиты. Нападающий тоже не помешал бы. Согласен с мнением, что "Дженоа" прямо сейчас необходимы опытные игроки, хорошо знакомые с Серией А, клуб рискует, приглашая легионеров, которым нужно время на адаптацию.
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Шевченко не поспешил, что возглавил проблемную команду в сезоне?
Очень похоже, что поспешил. Вероятно, по итогам работы с "Дженоа" мечта однажды возглавить "Милан" станет намного дальше.
Способен ли Шева преодолеть кризис и спасти "Дженоа"?
Не хочется быть слишком категоричным, но все идет к тому, что нет, не способен.
13 января "Дженоа" проведет кубковый матч против "Милана".
В турнирной таблице команда Андрея Шевченко занимает 19 место и находится в зоне вылета. Следующим соперником "грифонов" в Серии А будет "Фиорентина".
Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Под руководством украинского тренера команда одержала одну победу, трижды сыграла в ничью и шесть раз проиграла.
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