Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Наставник "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко находится в шаге от увольнения. Бывший тренер сборной Украины проваливает работу в Серии А. "Грифоны" под руководством Шевченко одержали только одну победу в Кубке Италии, проиграв шесть матчей и сыграв трижды в ничью в Серии А.

Обозреватель журнала "Футбол" Сергей Шевченко специально для Gazeta.ua оценил перспективы украинского тренера во главе "Дженоа".

Реальна ли отставка Шевченко с должности тренера "Дженоа" в ближайшее время?

Да, отставка реальна. Руководство "Дженоа", по словам президента клуба Дзангрилло, уже размышляет над этим.

Сколько времени получит украинский тренер для исправления ситуации от боссов клуба?

В турнирной ситуации, когда "Дженоа" глубоко в зоне вылета, важен каждый матч. Лимит доверия практически исчерпан, и любое поражение может оказаться роковым. Но любая победа, конечно, продлит этот срок. Предположил бы, что до конца января Шевченко имеет шансы продержаться.

"Шевченко поспешил возглавив "Дженоа"

В чем главные проблемы неудач Шевченко в "Дженоа"?

Отсутствие клубного опыта работы с аутсайдерами. Очень неприятное стечение обстоятельств на раннем этапе, когда сложный календарь наложился на большое количество травм. Серия неудач ударила по психологии команды.

Как оцените трансферную кампанию клуба и какие позиции усиливать?

Усиление необходимо, особенно в центре полузащиты. Нападающий тоже не помешал бы. Согласен с мнением, что "Дженоа" прямо сейчас необходимы опытные игроки, хорошо знакомые с Серией А, клуб рискует, приглашая легионеров, которым нужно время на адаптацию. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Вернидуб подписал новый контракт с "Шерифом"

Шевченко не поспешил, что возглавил проблемную команду в сезоне?

Очень похоже, что поспешил. Вероятно, по итогам работы с "Дженоа" мечта однажды возглавить "Милан" станет намного дальше.

Способен ли Шева преодолеть кризис и спасти "Дженоа"?

Не хочется быть слишком категоричным, но все идет к тому, что нет, не способен.

13 января "Дженоа" проведет кубковый матч против "Милана". В турнирной таблице команда Андрея Шевченко занимает 19 место и находится в зоне вылета. Следующим соперником "грифонов" в Серии А будет "Фиорентина". Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Под руководством украинского тренера команда одержала одну победу, трижды сыграла в ничью и шесть раз проиграла.