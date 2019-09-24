"Не поздравил с победой на молодежном Кубке мира" – Супряга раскритиковал Хацкевича

Супряга не смог закрепиться в "Динамо" в прошлом сезоне

Форвард "Днепр-1" Владислав Супряга поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура УПЛ против киевского "Динамо".

"Как воспринял новость о том, что смогу сыграть против" Динамо "? Достаточно спокойно. Дополнительной мотивации у меня нет.

Знаком я с Алексеем Михайличенко? Нет, не знаком, не приходилось общаться. Был ли разговор с Хацкевичем накануне аренды в "Днепр-1"? Не было. Он на меня, наверное, не рассчитывал, даже не поздравил с победой на кубке Кубке мира. Думаю, этим было все сказано и понятно ", - рассказал Супряга в комментарии" Команда№1 ".

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Владислав Супряга проводит сезон 2019/20 в составе "Днепр-1" на правах аренды, на его счету 3 гола в рамках УПЛ. Матч против киевского "Динамо", которому принадлежат права на молодого форварда, состоится 29-го сентября в 17:00.