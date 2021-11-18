Не понравилась игра за сборную? Дочь показала Зинченко средний палец

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины 24-летний Александр Зинченко показал, как встретила его 3-месячная дочь Ева после вояжа в национальную команду.

Зинченко успел зафиксировать момент, когда дочь показывала ему средний палец.

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"Дочка встретила. На что наиграл отец, то и получил", - прокомментировал в Instagram Александр фото Евы с выставленным средним пальцем.

Автор: Instagram.com/zinchenko_96

Александр Зинченко женат на журналистке Владе Седан. У пары родилась дочь Ева 1 августа 2021 года. В последнем матче сборная Украины победила Боснию и вышла в стыковые матчи Кубка мира. Соперник национальной команды будет известен 26 ноября.