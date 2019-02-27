Не понимаю, зачем Кличко возвращаться в бокс - экс-чемпион мира

Пятый по счету украинский чемпион мира по профи-боксу, 42-летний Сергей Дзинзирук прокомментировал Gazeta.ua возможность возвращения в бокс бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко и насколько сложно будет обладателю титула WBC в полутяжелом весе Александру Гвоздику объединить свой дивизион.

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Похоже, что Владимир Кличко ждет подходящего момента чтобы вернуться в бокс. Например, таким моментом могло бы стать завоевание титула британцем Тайсоном Фьюри. Тогда был бы актуален матч-реванш с ним (в ноября 2015 года британец отобрал у Владимира три чемпионских титула - Gazeta.ua). Насколько успешным может быть возвращение украинской легенды.

"Знаете, главное вовремя уйти, - говорит Сергей Дзинзирук. - Уйти, закрыть дверь и забыть. Сужу по себе. Я начинал профи-карьеру в Англии, потом боксировал в Германии, позже переехал в Штаты. Мне все было интересно. Имел мечту провести главный бой вечера в Америке, на телеканале НВО. Я этого достиг - встретился с аргентинцем Серхио Мартинесом (в марте 2011 года проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде - Gazeta.ua). Только я с ним отбоксировал, мечта сбылась: главный бой на НВО, главный бой вечера, с таким чемпионом, как Мартинес. Я пришел в раздевалку, сел и говорю тренеру: "Все. Что было в боксерской жизни, я прошел". Я понял для себя, сделал вывод, что все, хватит, пора уходить. Те поединки, что были после того, это уже такие, автоматические. Думаю, Володя Кличко тоже это все прошел. Сейчас возвращаться? Я не вижу смысла. Я не понимаю, зачем Володе это нужно. Что кому доказать? И я не знаю, сможет ли он выиграть. Если бы был уверен, что выиграет, тогда, да, конечно: вернись, побей, верни свою славу и иди. Выиграет он - я не уверен. Не понимаю, зачем это ему нужно. Не вижу смысла. Он для нас великий, он великий для всех боксеров, он сделал украинский бокс. И теперь, не дай Бог, проиграет. А если еще нокаутом. Ну зачем? Я не вижу смысла".

Кличко для нас великий, он великий для всех боксеров, он сделал украинский бокс

1 декабря 2018 года харьковчанин Александр Гвоздик нокаутировал канадца Адониса Стивенсона и впервые стал чемпионом мира (по версии WBC в полутяжелом весе - Gazeta.ua). В его категории другие чемпионы - россияне Сергей Ковалев, Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Кто из них самый сложный для украинца в случае проведения объединительных боев.

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"С Ковалевым в Америке мы общались, дружили, тренировались в одном зале. Очень непростой боксер. Вроде бесхитростный, но жесткий, твердый. Трудно будет Саше с ним. Бетербиев тоже не подарок. Бивол то же самое. Все тяжелые. Из этих трех каждый по-своему сложный", - отметил экс-чемпион.

Сергей Дзинзирук - серебряный призер чемпионата мира (1997), бронзовый (1996) и серебряный (1998) призёр чемпионатов Европы среди любителей. На профи-ринге провел 40 поединков: 37 выиграл, 24 нокаута, два проиграл и один завершил вничью. Владел титулом WBO в первом среднем весе с 2005 по 2011 год.