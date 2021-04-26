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понедельник, 26 апреля 2021 14:19

Не подпускать к эфиру. Маркевич прокомментировал маты футболистов

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Не подпускать к эфиру. Маркевич прокомментировал маты футболистов
Мирон Маркевич никогда не использовал брань в эфире. Football.ua

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал использование нецензурной брани представителями клубов УПЛ в прямом эфире.

"Это у нас культура такая. В любой цивилизованной стране таких людей не подпустили бы к команде. У нас такое проходит. Давайте дальше так делать.

Во что это все превратится и к чему мы идем? Это все дети смотрят, молодое поколение. Вседозволенность. Нужно наказывать.

Я понимаю, что есть нервы, эмоции, но нужно себя держать в руках. Ты можешь на кухне так с женой поговорить, но не на всю Украину", – сказал Маркевич.

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В недавних интервью использовали брань тренер "Колоса" Руслан Костышин, голкипер "Миная" Андрей Попович, директор "Александрии" Дмитрий Китаев. Также ранее нецензурно выражался в эфире президент "Олимпика" Владислав Гельзин.

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