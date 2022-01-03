Не нужен Де Дзерби. "Фенербахче" хочет подписать защитника "Шахтера"

Турецкий "Фенербахче" заинтересован в услугах защитника "Шахтера" 22-летнего Ефима Конопли.

"Канарейки" планируют взять Коноплю в аренду до конца сезона, сообщает Fotospor.

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Турецкий гранд рассчитывает, что украинец добавит эффективность игры команды, поскольку в текущем сезоне отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами в девяти поединках УПЛ.

Ефим Конопля является воспитанником "Шахтера". В текущем сезоне проигрывает конкуренцию за место на правом фланге обороны бразильцу Додо.

В 2019 году Конопля стал обладателем молодежного Кубка мира. Провёл три матча за сборную Украины.

В этом сезоне "Фенербахче" занимает четвертое место в чемпионате Турции.