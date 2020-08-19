Не надо нам помогать – белорусский футболист обратился к россиянам

Станислав Драгун 5 лет отыграл в России. Фото: euroradio.fm

Полузащитник сборной Беларуси и БАТЭ Станислав Драгун высказался о политической ситуации в стране.

"Больше недели я очень плохо сплю! Плохо сплю, потому что мне очень больно и очень стыдно от того, что происходило на улицах нашей страны, когда задерживали ни в чем не виноватых людей!

Плохо сплю от чувства беспомощности, которое разрывало меня изнутри, когда я услышал звуки пыток из Окрестина! Тот беспредел, который творился, не оставил равнодушным ни одного белоруса, но в тюрьмах еще остается очень много невиновных ребят. Я прошу, я умоляю вас, отпустите их или хотя бы допустите к ним медиков, чтобы они смогли спасти тех, кого еще можно спасти!

Второе, что я хотел сказать: я прожил 5 лет в Российской Федерации, я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда. Но сейчас я прошу вас: не надо нам помогать, просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу!

И я попрошу своих русских друзей и белорусов, играющих в России, сделать репост этого сообщения, чтобы мы были услышаны в Москве, Питере и даже в Хабаровске!

И последнее. В преддверии матчей сборной меня все чаще просят поступить, как Илья Шкурин, который отказался от игры за сборную!

Я играю за сборную не для какого-то определенного человека, не для определенной организации, я играю за своих родителей, за своих любимых и родных, за своих друзей, за места, в которых я вырос, за этот прекрасный белорусский народ! Поэтому я играл за сборную, играю и буду играть – потому что я горжусь быть белорусом!" – написал Драгун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не поеду в сборную, пока действует режим Лукашенко – форвард Беларуси

В нынешнем чемпионате Беларуси Драгун сыграл 20 матчей, в которых забил 6 мячей.