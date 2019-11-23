"Не могу дождаться Миколенко и Цыганкова в составе европейских клубов" – глава профсоюза футболистов Нидерландов

Евгений Левченко 15 лет играл в Нидерландах

Председатель профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко считает, что Миколенко и Цыганков готовы к игре в зарубежном клубе. Сообщают Футбольные трансферы

"Не могу дождаться, чтобы увидеть Миколенко и Цыганкова в европейских топ-клубах!

Понимаю, что после ЧЕ их цена может увеличиться во много раз. Но ребята созрели для следующего шага", - отметил Левченко в соцсети.

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Евгений Левченко с 1996 по 2011 год выступал в Нидерландах, а летом этого года возглавил профсоюз футболистов этой страны.