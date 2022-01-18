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Не Месси. ФИФА назвал лучшего игрока 2021 года

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Не Месси. ФИФА назвал лучшего игрока 2021 года
Роберт Левандовский выступает за "Баварию" с лета 2014 года. Фото: Gettyimages.com/

Форвард "Баварии" и сборной Польши 33-летний Роберт Левандовский стал лучшим игроком 2021 по версии ФИФА.

17 января в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021, сообщает сайт организации.

Лучшим игроком 2021 стал Левандовский. Поляк опередил форвардов ПСЖ и "Ливерпуля" Лионеля Месси и Мохаммеда Салаха соответственно.

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Лучшим вратарем года назван вратарь сборной Сенегала и "Челси" Эдуар Менди.

Лучшим тренером года – победитель Лиги чемпионов Томас Тухель.

Сборной Дании и медицинскому штабу, спасшему Кристиана Эриксена на Евро-2020, вручена награда FIFA Fair Play Award. Награда лучшим фанатам FIFA Fan Award идет болельщикам из Дании и Финляндии за дружескую поддержку футболиста.

Роберт Левандовский в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Германии. Стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. В Лиге чемпионов его команда достигла 1/4 финала. А сборная Польши не смогла выйти из группы на Евро.

Обладателем "Золотого мяча" в прошлом году стал Месси, опередивший Левандовского.

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18
января

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