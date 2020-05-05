"Не думаю, что большой теннис вернется в этом году" - Надаль

В рейтинге сильнейших теннисистов мира Рафа Надаль занимает второе место. Фото: REUTERS

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил сомнения, что теннисный сезон можно будет доиграть в этом году.

"Как спортсмен, я был разочарован, что не мог тренироваться. Я понимаю, что это деликатная тема. Теннис - спорт, где требуются минимум два игрока, но есть индивидуальные виды. Почему нельзя было позволить тренироваться этим спортсменам? "

"Если бы мы приняли превентивные меры раньше, не было бы таких потрясений. Это не критика правительства, в начале марта я тоже в первую очередь думал о следующих турниры, и только потом понял, насколько все опасно ".

"Надеюсь, что мы сможем вернуться на корт в 2020 году, но сам я сильно в этом сомневаюсь. Меня больше беспокоит Австралиан Опен в 2021 году. Этот сезон, к сожалению, практически потеряно", - цитирует Надаля "Спортарена".

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Теннисный сезон был приостановлен до 7 июня, но затем дату отложили до 13 июля. Окончательное решение о возобновлении игр в 2020 году планируют принять до 15 мая.