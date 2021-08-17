"Не давите на Магучих. Ей дадут деньги, она уедет" - министр спорта

Ярослава Магучих стала звездой мирового спорта. Фото REUTERS

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт встал на защиту бронзового призера Олимпиады Ярославы Магучих.

После финальных соревнований Магучих сделала фото с россиянкой Марией Ласицкене, что вызвало неоднозначную реакцию в Украине.

"Ярослава сем лет готовилась, постоянно в залах. Я считаю, что в тот момент победы она просто была в состоянии эйфории, и не очень чувствовала. Я уверен, что когда она увидела реакцию, потом все поняла. Наверное, нам надо больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории больше себя контролировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы же как братья были" - украинский министр рассказал о своих российских друзьях

Но по Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять еще эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ему предложат деньги и она поедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали.

Есть такая ситуация, все должны сделать выводы, и я в том числе, и двигаться дальше", - сказал Гутцайт в комментарии "Украинской правде".

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная Украины получила 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.