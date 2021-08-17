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вторник, 17 августа 2021 07:08

"Не давите на Магучих. Ей дадут деньги, она уедет" - министр спорта

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&quot;Не давите на Магучих. Ей дадут деньги, она уедет&quot; - министр спорта
Ярослава Магучих стала звездой мирового спорта. Фото REUTERS

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт встал на защиту бронзового призера Олимпиады Ярославы Магучих.

После финальных соревнований Магучих сделала фото с россиянкой Марией Ласицкене, что вызвало неоднозначную реакцию в Украине.

"Ярослава сем лет готовилась, постоянно в залах. Я считаю, что в тот момент победы она просто была в состоянии эйфории, и не очень чувствовала. Я уверен, что когда она увидела реакцию, потом все поняла. Наверное, нам надо больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории больше себя контролировали.

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Но по Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять еще эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ему предложат деньги и она поедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали.

Есть такая ситуация, все должны сделать выводы, и я в том числе, и двигаться дальше", - сказал Гутцайт в комментарии "Украинской правде".

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа.

Сборная Украины получила 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

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